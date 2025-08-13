ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Шеф oт най-голямата авиокомпания в България: Билетите ще поскъпнат, ако ЕС забрани таксуването на ръчен багаж
По време на събитие в столицата Wizz Air обяви седем нови маршрута от София, базирането на седми самолет и планове за разширяване на екипа у нас с поне 40 нови служители, с което броят на директно наетите ще достигне около 400 души.
"С това, което обявихме днес, ставаме най-голямата авиокомпания в България. Щастливи сме с постигнатото досега, но гледаме напред“, коментира пред изданието Economy.bg Андраш Сабо, представител на Wizz Air.
Компанията планира да увеличава както броя на полетите по вече съществуващи линии, така и да добавя нови дестинации. Решенията се базират на икономически и демографски анализи, както и на партньорства с летища и местни власти.
"Търсим активно възможности за разширяване – както за изходящи, така и за входящи пътувания“, подчерта Сабо.
Сред основните трудности пред Wizz Air у нас и в Европа са капацитетът на въздушната навигация и глобалните проблеми във веригата за доставки. В момента над 30 самолета на компанията са временно приземени заради прегледи на двигатели, като снабдяването с части и поддръжката са значително по-сложни след пандемията от COVID-19.
Въпреки растящите разходи за гориво и поддръжка, Wizz Air очаква цените на билетите да останат стабилни.
"Обикновено, когато увеличаваме капацитета, цените стават по-достъпни. Нашият модел е модулен — базов билет на ниска цена, а пътниците избират допълнителни услуги според нуждите си“, обясни Сабо.
Относно предложението на ЕС да забрани таксуването на ръчен багаж, позицията на компанията е категорично отрицателна. Според Wizz Air подобна мярка ще доведе до поскъпване на билетите и ще ограничи избора на пътниците.
"Ако авиокомпаниите бъдат принудени да включат багажа в базовата тарифа, цените неизбежно ще се повишат. Нашият модел дава свобода на пътниците – да пътуват леко и евтино или да избират пакет с повече багаж“, заяви Сабо.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Ромски фамилии от Пловдивско под специално наблюдение в борбата с...
08:50 / 13.08.2025
Къде е полицията?
08:35 / 13.08.2025
Временна организация на движение по бул."Васил Априлов" от днес
06:40 / 13.08.2025
Възмутителна кражба от детска количка в Пловдив, крадецът обикаля...
22:20 / 12.08.2025
Д-р Даниел Ставрев: 13 бебета, заченати чрез инвитро, се родиха п...
19:46 / 12.08.2025
Ново предупреждение за Пловдив
17:44 / 12.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
20:47 / 11.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Българи масово купуват скъпи имоти в престижни райони на Северна Гърция
12:57 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS