Шеф oт най-голямата авиокомпания в България: Билетите ще поскъпнат, ако ЕС забрани таксуването на ръчен багаж

© През 2025 г. се навършват две десетилетия от първия полет на Wizz Air от България – през 2005 г. авиокомпанията стартира с маршрут от летище София и оттогава е превозила над 30 милиона пътници от и до страната. Днес тя оперира 53 линии от България до 16 държави с флотилия от девет самолета, базирани в София и Варна.



По време на събитие в столицата Wizz Air обяви седем нови маршрута от София, базирането на седми самолет и планове за разширяване на екипа у нас с поне 40 нови служители, с което броят на директно наетите ще достигне около 400 души.



"С това, което обявихме днес, ставаме най-голямата авиокомпания в България. Щастливи сме с постигнатото досега, но гледаме напред“, коментира пред изданието Economy.bg Андраш Сабо, представител на Wizz Air.



Компанията планира да увеличава както броя на полетите по вече съществуващи линии, така и да добавя нови дестинации. Решенията се базират на икономически и демографски анализи, както и на партньорства с летища и местни власти.



"Търсим активно възможности за разширяване – както за изходящи, така и за входящи пътувания“, подчерта Сабо.



Сред основните трудности пред Wizz Air у нас и в Европа са капацитетът на въздушната навигация и глобалните проблеми във веригата за доставки. В момента над 30 самолета на компанията са временно приземени заради прегледи на двигатели, като снабдяването с части и поддръжката са значително по-сложни след пандемията от COVID-19.



Въпреки растящите разходи за гориво и поддръжка, Wizz Air очаква цените на билетите да останат стабилни.



"Обикновено, когато увеличаваме капацитета, цените стават по-достъпни. Нашият модел е модулен — базов билет на ниска цена, а пътниците избират допълнителни услуги според нуждите си“, обясни Сабо.



Относно предложението на ЕС да забрани таксуването на ръчен багаж, позицията на компанията е категорично отрицателна. Според Wizz Air подобна мярка ще доведе до поскъпване на билетите и ще ограничи избора на пътниците.



"Ако авиокомпаниите бъдат принудени да включат багажа в базовата тарифа, цените неизбежно ще се повишат. Нашият модел дава свобода на пътниците – да пътуват леко и евтино или да избират пакет с повече багаж“, заяви Сабо.