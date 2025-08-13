ИЗПРАТИ НОВИНА
Шеф oт най-голямата авиокомпания в България: Билетите ще поскъпнат, ако ЕС забрани таксуването на ръчен багаж
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:07Коментари (0)1291
©
През 2025 г. се навършват две десетилетия от първия полет на Wizz Air от България – през 2005 г. авиокомпанията стартира с маршрут от летище София и оттогава е превозила над 30 милиона пътници от и до страната. Днес тя оперира 53 линии от България до 16 държави с флотилия от девет самолета, базирани в София и Варна.

По време на събитие в столицата Wizz Air обяви седем нови маршрута от София, базирането на седми самолет и планове за разширяване на екипа у нас с поне 40 нови служители, с което броят на директно наетите ще достигне около 400 души.

"С това, което обявихме днес, ставаме най-голямата авиокомпания в България. Щастливи сме с постигнатото досега, но гледаме напред“, коментира пред изданието Economy.bg Андраш Сабо, представител на Wizz Air.

Компанията планира да увеличава както броя на полетите по вече съществуващи линии, така и да добавя нови дестинации. Решенията се базират на икономически и демографски анализи, както и на партньорства с летища и местни власти.

"Търсим активно възможности за разширяване – както за изходящи, така и за входящи пътувания“, подчерта Сабо.

Сред основните трудности пред Wizz Air у нас и в Европа са капацитетът на въздушната навигация и глобалните проблеми във веригата за доставки. В момента над 30 самолета на компанията са временно приземени заради прегледи на двигатели, като снабдяването с части и поддръжката са значително по-сложни след пандемията от COVID-19.

Въпреки растящите разходи за гориво и поддръжка, Wizz Air очаква цените на билетите да останат стабилни.

"Обикновено, когато увеличаваме капацитета, цените стават по-достъпни. Нашият модел е модулен — базов билет на ниска цена, а пътниците избират допълнителни услуги според нуждите си“, обясни Сабо.

Относно предложението на ЕС да забрани таксуването на ръчен багаж, позицията на компанията е категорично отрицателна. Според Wizz Air подобна мярка ще доведе до поскъпване на билетите и ще ограничи избора на пътниците.

"Ако авиокомпаниите бъдат принудени да включат багажа в базовата тарифа, цените неизбежно ще се повишат. Нашият модел дава свобода на пътниците – да пътуват леко и евтино или да избират пакет с повече багаж“, заяви Сабо.







