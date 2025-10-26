Сговорна дружина на ОП "Градини и паркове" камион повдига

© Plovdiv24.bg Куриозна сцена се е разиграла в центъра на Пловдив преди няколко дни, сигнализират читатели на Plovdiv24.bg.



Девет души служители на ОП"Градини и паркове" са се заели да прибират оборудването и да товарят столовете в камион на общинското предприятие.



Задачата се оказала не особено лека. След като натоварили 400-те стола в камиона, служителите се опитали да затворят врата му, но без успех.



Над 20 минути мъжете са се мъчели с подскоци върху металната врата и побутвания да нагодят механизма.



Ситуацията се е развила пред погледа на читателя ни, както и на други минувачи.



"Тази трагикомична ситуация предизвика у мен смесени чувства. Ако за елементарна операция са нужни девет човека и толкова време, какво остава за същинската работа на предприятието? Случката поставя под съмнение състоянието на техниката, с която общината разполага.



Ако камионът е в такова положение, че дори затварянето му се превръща в колективно изпитание, как можем да вярваме, че "Паркове и градини“ ще вършат задълженията си съвестно и ефективно? Докато гражданите очакват поддържани зелени площи, изглежда работниците първо трябва да се справят с остарялата и нефункционираща техника, която вместо да е в помощ, се оказва истинско препятствие.", допълва гражданинът.