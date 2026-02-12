ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Сезонни идеи за игра: Есенни приключения и зимни забавления
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:07Коментари (0)167
©
Есента и зимата предлагат отлични възможности за активна игра, която съчетава движение, забавление и развитие на важни умения. Подходящо подбраните детски играчки позволяват на децата да бъдат активни на открито и у дома, независимо от сезона.

В тази статия експертите от Рая Тойс ще споделят някои практични и приложими идеи за есенни и зимни игри, свързани с най-популярните детски превозни средства и градински играчки, както и ключови насоки за безопасност.

Есенни приключения на открито с активни детски играчки

Есента е преходен сезон с умерени температури, който позволява разнообразни игри навън. Това е период, в който движението е по-комфортно, а терените са подходящи за каране и динамични активности.

Играчки за движение и баланс през есента

Тези играчки насърчават активността и са подходящи за паркове, алеи и спокойни квартални пространства:

1. Тротинетки

Тротинетките развиват координация и бързи реакции, като са удобни за кратки разходки и ежедневни игри на открито. Те са практичен избор за есенни дни със суха настилка.

2. Велосипеди и скейтбордове

Карането на велосипед или скейтборд през есента е особено приятно заради по-хладния въздух и липсата на силно слънце. Това подпомага издръжливостта и укрепва мускулатурата на краката.

3. Триколки и коли с педали

За по-малките деца тези превозни средства са подходящи за усвояване на базови двигателни умения и ориентация в пространството.

4. Балансиращи колела

Балансиращите колела подготвят децата за преминаване към стандартен велосипед, като развиват усещането за стабилност и контрол.

5. Акумулаторни коли, мотори, скутери и ховърбордове

Подходящи са за използване върху сухи алеи, закрити пространства или добре почистени повърхности.

След използването на тези играчки през есента е важно те да бъдат почиствани и съхранявани на сухо място, за да се удължи техният живот.

Подходящи градински играчки за хладните дни

Градината остава естествено пространство за игра до настъпването на по-сериозни студове. В този период децата могат да комбинират физическа активност с въображаеми игри.

Ето кои градински играчки се използват успешно през есента и началото на зимата:

- люлки, които стимулират равновесието и координацията;

- къщи и палатки, подходящи за ролеви и творчески игри;

- пързалки, които насърчават двигателната активност;

- топки за хвърляне, ритане и игри в група;

- батути, които осигуряват контролирано движение;

- хвърчила, особено подходящи за есенните ветровити дни.

Тези играчки поддържат децата активни и подпомагат социалното взаимодействие, когато се използват в група.

Зимни забавления и адаптация на игрите към студено време

Зимата изисква адаптиране на игрите спрямо ниските температури и снежните условия. Това не означава по-малко движение, а по-скоро избор на подходящи активности и играчки.

Играчки за активна игра през зимата

През зимните месеци децата могат да се забавляват със следните решения:

1. Шейни

Шейните са класическа зимна играчка, която насърчава движението на открито и социалните игри със семейството и приятели.

2. Кънки

Кънките са типична зимна активност, която развива баланс и концентрация.

Зимните игри подпомагат издръжливостта и адаптацията на децата към различни климатични условия.

Как да осигурим безопасност при сезонните игри?

Безопасността е ключов фактор при всички сезонни активности, особено при използване на превозни средства и играчки за движение.

Основни принципи за безопасна игра

Ето основните насоки, които трябва да се спазват:

- използване на каски, наколенки и налакътници при велосипеди, тротинетки, ролери и кънки;

- редовна проверка на настилката за влага, лед или неравности;

- избор на подходящо облекло според сезона – топло, водоустойчиво и удобно;

- съобразяване на играчките с възрастта и физическите възможности на детето.

Прилагането на тези правила значително намалява риска от инциденти и прави играта по-спокойна за всички.

Сезонните игри през есента и зимата са ценна възможност за децата да бъдат активни, уверени и адаптивни. С правилния подбор на играчки и внимание към безопасността, всеки сезон може да се превърне в източник на нови приключения и полезни навици.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив откриват нови паралелки, свързани с модерните професии
16:00 / 12.02.2026
Граждани на Пловдив наказаха лошо нагъл шофьор на джип
16:04 / 12.02.2026
Въоръженият грабеж в Пловдив: Към продавача е било насочено оръжи...
14:00 / 12.02.2026
Задържани са извършителите на въоръжения грабеж в Пловдив
13:56 / 12.02.2026
Готов е новият паркинг на бул. "Пещерско шосе"
13:31 / 12.02.2026
KIKO MILANO и Plovdiv Plaza канят на специален майсторски клас по...
11:30 / 12.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
12:27 / 11.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
09:23 / 11.02.2026
Хампарцумян: В момента да купувате жилище за инвестиция не е непременно разумно
Хампарцумян: В момента да купувате жилище за инвестиция не е непременно разумно
12:41 / 10.02.2026
Адвокат: В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители
Адвокат: В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители
10:01 / 10.02.2026
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредита може да стигне и 1000 евро
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредита може да стигне и 1000 евро
08:55 / 10.02.2026
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
20:57 / 10.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Кърпят дупки по районите
Двама загинаха на АМ "Тракия"
Изтече видео с голи кадри на клиентка от студио за епилация в Бургас
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: