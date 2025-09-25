ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Северен" с нови велостойки
Съоръженията са разположени на ключови места, сред които:
ул. "Ален Мак“ №4 (пред ГРАО)
Държавен фонд Земеделие – бул. "Цар Борис III Обединител“ №22А
Пред поща "Кършияка“ – ул. "Васил Левски“
парк "Луксор“ – бул. "България“ №59
парк "Рибница“ – бул. "Дунав“
пред Пешеходен мост
пред ЕГ "Иван Вазов“ – бул. "България“
пред ЕГ "Пловдив“ – бул. "България“
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент-Екзюпери“ – ул. "Вук Караджич“ №13А
Трето РУ Полиция – ул. "Брезовска“ №33
Пенсионерски клуб – ул. "Гонда вода“
пред УМБАЛ "Пловдив“ – бул. "България“ №234
пред СОУ "Райна Княгиня“ – ул. "Полк. Сава Муткуров“ №40
"С тези велостойки искаме да насърчим повече хора да изберат велосипеда като ежедневен транспорт. Това е стъпка към по-зелена, по-спокойна и по-здравословна градска среда в нашия район“, сподели кметът на район "Северен“ Венцислава Любенова.
Инициативата е част от програмата на районната администрация за подобряване на градската среда и насърчаване на активния начин на живот.
