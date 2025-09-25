© виж галерията В район "Северен“ вече са монтирани нови велостойки, които ще улеснят придвижването с велосипед и ще осигурят по-голямо удобство и сигурност за жителите и гостите на квартала.



Съоръженията са разположени на ключови места, сред които:



ул. "Ален Мак“ №4 (пред ГРАО)



Държавен фонд Земеделие – бул. "Цар Борис III Обединител“ №22А



Пред поща "Кършияка“ – ул. "Васил Левски“



парк "Луксор“ – бул. "България“ №59



парк "Рибница“ – бул. "Дунав“



пред Пешеходен мост



пред ЕГ "Иван Вазов“ – бул. "България“



пред ЕГ "Пловдив“ – бул. "България“



Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент-Екзюпери“ – ул. "Вук Караджич“ №13А



Трето РУ Полиция – ул. "Брезовска“ №33



Пенсионерски клуб – ул. "Гонда вода“



пред УМБАЛ "Пловдив“ – бул. "България“ №234



пред СОУ "Райна Княгиня“ – ул. "Полк. Сава Муткуров“ №40



"С тези велостойки искаме да насърчим повече хора да изберат велосипеда като ежедневен транспорт. Това е стъпка към по-зелена, по-спокойна и по-здравословна градска среда в нашия район“, сподели кметът на район "Северен“ Венцислава Любенова.



Инициативата е част от програмата на районната администрация за подобряване на градската среда и насърчаване на активния начин на живот.