Сервитьор от Пловдив: Не са виновни, че не разбират от ресторант
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:45
© Plovdiv24.bg
"Не са виновни, че не разбират от ресторант“, това ми каза сервитьор в реновирано заведение в Стария град, след като се наложи да изчакаме 80 минути, за да получим поръчаните си брускети.

По този начин започва сигнала си до Plovdiv24.bg, възмутена читателка, вечеряла в ресторант "Конюшните на царя".

По думите ѝ човек отива на заведение, за да получи хубава храна и приятна атмосфера, но в този случай е било повече разочарование. 

Групата е отишла там, заради пицата и пастата, която уж се предлага.

След като били настанени, им били раздадени менютата, сервитьорите изчезнали. Около 10 минути по-късно се върнали обратно, за да им вземат поръчката. Междувременно клиентите установили, че рекламираната пица и паста ги няма в менюто. 

"Трябва да си намерим пицар, който да прави четири пици. Засега няма.“, обяснил сервитьорът, докато вземал салфетка от масата и с пълно спокойствие си избърсал потното чело.

След 40 минути чакане дошло първото поръчано - сиренето по шопски.

"Хлябът изглеждаше като купен от супермаркет и сложен в чинийка. Ресторантът беше полупразен, а аз вече започвах да се чудя – какво толкова се бави?'

После дойде мешаната скара, а малко по-късно и леко прегорелите пилешки хапки. 

"Изядох си основното преди разядката“, възмути се човек от компанията ни. Сервитьорът чу думите му и ни каза: "Философия са брускетите – за тях има време“. Разядката ни пристигна 1 час и 20 минути след поръчката. Когато попитахме кое налага толкова бавното пристигане на храната, отговорът беше още шокиращ: "Не трябва да се предлагат в менюто, но не са виновни, че не разбират от ресторант“.

За финал компанията е платила 120 лева. 

"Сосът, който по принцип върви към една от порциите, липсваше. Попитахме за него, той се върна след 10 минути и ни го таксуваха отделно по 2 лева. Не съм мрънкач, просто е редно да започнем да ценим клиентите си, а не все да минаваме метър."







Ние имахме друго неприятно изживяване на въпросното място, което пък толкова се радвахме, че съживиха. В менюто пише една цена, а като дойде касовата бележка накрая - друга, по-висока цена. Иначе добро обслужване от момичето, но така няма да стигнат далеч.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

