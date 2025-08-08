Сервитьор от Пловдив: Не са виновни, че не разбират от ресторант

© Plovdiv24.bg "Не са виновни, че не разбират от ресторант“, това ми каза сервитьор в реновирано заведение в Стария град, след като се наложи да изчакаме 80 минути, за да получим поръчаните си брускети.



По този начин започва сигнала си до Plovdiv24.bg, възмутена читателка, вечеряла в ресторант "Конюшните на царя".



По думите ѝ човек отива на заведение, за да получи хубава храна и приятна атмосфера, но в този случай е било повече разочарование.



Групата е отишла там, заради пицата и пастата, която уж се предлага.



След като били настанени, им били раздадени менютата, сервитьорите изчезнали. Около 10 минути по-късно се върнали обратно, за да им вземат поръчката. Междувременно клиентите установили, че рекламираната пица и паста ги няма в менюто.



"Трябва да си намерим пицар, който да прави четири пици. Засега няма.“, обяснил сервитьорът, докато вземал салфетка от масата и с пълно спокойствие си избърсал потното чело.



След 40 минути чакане дошло първото поръчано - сиренето по шопски.



"Хлябът изглеждаше като купен от супермаркет и сложен в чинийка. Ресторантът беше полупразен, а аз вече започвах да се чудя – какво толкова се бави?'



После дойде мешаната скара, а малко по-късно и леко прегорелите пилешки хапки.



"Изядох си основното преди разядката“, възмути се човек от компанията ни. Сервитьорът чу думите му и ни каза: "Философия са брускетите – за тях има време“. Разядката ни пристигна 1 час и 20 минути след поръчката. Когато попитахме кое налага толкова бавното пристигане на храната, отговорът беше още шокиращ: "Не трябва да се предлагат в менюто, но не са виновни, че не разбират от ресторант“.



За финал компанията е платила 120 лева.



"Сосът, който по принцип върви към една от порциите, липсваше. Попитахме за него, той се върна след 10 минути и ни го таксуваха отделно по 2 лева. Не съм мрънкач, просто е редно да започнем да ценим клиентите си, а не все да минаваме метър."