|Сериозно е положението в Пловдив
В дейностите по отводняване се включиха и доброволци от формированието "Пловдив 112“, които оказаха съдействие на екипите при справянето с водните количества. Три от сигналите за паднали дървета са подадени от територията на Асеновград. Късно снощи временно е бил затворен и участък от пътя за Бачково поради паднали камъни на пътното платно. Към този час движението в участъка се осъществява нормално.
Днес пожарникари и спасители от сектор "СОД“ работят по сигнали за отводняване на мазета, гаражи, подземни паркинги на жилищни сгради и подлези. Към момента са предприети всички необходими и своевременни действия за оказване на съдействие и отстраняване на последствията от проливните дъждове.
На територията на областта няма населени места с прекъснато електрозахранване и няма постъпили данни за бедстващи или пострадали хора. РДПБЗН Пловдив съветва: Избягвайте паркиране под дървета и близо до неукрепени конструкции. Следете актуалните метеорологични прогнози и предупреждения. При нужда от помощ подавайте сигнали на телефон 112.
Сигналите за отводняване от началото на днешното дежурството към този момент са повече от 20. Екипи работят и по възлови булеварди в Пловдив, съобщиха от пожарната.
