От 9 до 14 септември Пловдивската пожарна организира поредица от събития, посветени на пожарната безопасност и смелостта на огнеборците. Инициативата цели да запознае жителите на града с правилата за безопасно поведение при пожари, бедствия и инциденти, както и да покаже работата на пожарникарите отблизо.



Какво включва програмата?



През седмицата на пожарната безопасност посетителите могат да се включат в различни активности:



Демонстрации на техника и оборудване – вижте отблизо специализирани автомобили, инструменти и спасителна екипировка.



Открити уроци за деца и възрастни – научете как да реагирате при пожар и други спешни ситуации.



Срещи с пожарникари – задайте своитевъпроси и разберете повече за ежедневната работа на огнеборците.



Игри и занимания за най-малките – забавни и образователни активности, свързани с безопасността.



Изненади и награди – за любопитните посетители.



Организаторите приканват всички да дойдат с приятели, деца и добро настроение, за да се забавляват и да научат как да бъдат по-подготвени в случай на опасност.



Първата публична образователна инициатива бе днес. Точно в 10.30 часа на площада пред община Пловдив с три огненочервени автомобила – за пожарогасене, спасителна дейност и автомеханична стълба, пожарникари се срещнаха с жители на града и областта, родители и деца. Най-смелите имаха възможност да изпитат бързата си реакция, гасейки внезапно избуял огън. В обособен кът бе изложена техника, използвана при пътнотранспортни произшествия, земетресения, наводнения и инциденти с опасни вещества.



Началото на седмицата ще бъде отбелязано с нетрадиционна кампания на LED екрани и билбордове из града. Пет различни визии ще задават провокативни въпроси, насочени към осъзнаването на личната отговорност при пожарна безопасност.



Организаторите напомнят, че първо трябва да подадем сигнал на тел. 112, вместо да споделяме снимки на произшествия в социалните мрежи, за да можем да спасим човешки живот и да предотвратим беда.



Кампанията акцентира върху грижата за възрастните, които са особено уязвими. Препоръчва се обезопасяване на отоплителни и нагревателни уреди и поддържане на непрекъсната връзка с тях.



Средногодишно в област Пловдив възникват над 700 пожара в жилищни домове, като над 90% от загиналите и пострадалите са при домашни пожари. Затова пожарогасителите и пожарните датчици са безценен помощник до идването на огнеборците, а застраховката на дома е препоръчителна.



По време на Седмицата на пожарната безопасност директорът на РДПБЗН Пловдив ще представи книгата "Без повече пожари в градовете“ - част от юбилейния тритомник с произведения на д-р Петър Берон.



Трудът е фототипно издание на "Нитон“. Ще бъде поставен акцент върху приноса на просветителя Берон в противопожарното дело. Представянето на книгата ще е 09- ти септември от 18.00ч. в Епископска базилика с подкрепата на Община Пловдив, а инициативата се провежда под патронажа на ЮНЕСКО.



На 12 септември от 10.30ч. в двора на РДПБЗН Пловдив, ул. "Преслав“ 33, ще почетем паметта на загиналите при изпълнение на служебен дълг огнеборци и ще отличим онези, които спасиха животи, върнаха човешката усмивка и вдъхнаха надежда!