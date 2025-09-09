ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Седмица на пожарната безопасност в Пловдив: Демонстрации, уроци и срещи с огнеборци
Какво включва програмата?
През седмицата на пожарната безопасност посетителите могат да се включат в различни активности:
Демонстрации на техника и оборудване – вижте отблизо специализирани автомобили, инструменти и спасителна екипировка.
Открити уроци за деца и възрастни – научете как да реагирате при пожар и други спешни ситуации.
Срещи с пожарникари – задайте своитевъпроси и разберете повече за ежедневната работа на огнеборците.
Игри и занимания за най-малките – забавни и образователни активности, свързани с безопасността.
Изненади и награди – за любопитните посетители.
Организаторите приканват всички да дойдат с приятели, деца и добро настроение, за да се забавляват и да научат как да бъдат по-подготвени в случай на опасност.
Първата публична образователна инициатива бе днес. Точно в 10.30 часа на площада пред община Пловдив с три огненочервени автомобила – за пожарогасене, спасителна дейност и автомеханична стълба, пожарникари се срещнаха с жители на града и областта, родители и деца. Най-смелите имаха възможност да изпитат бързата си реакция, гасейки внезапно избуял огън. В обособен кът бе изложена техника, използвана при пътнотранспортни произшествия, земетресения, наводнения и инциденти с опасни вещества.
Началото на седмицата ще бъде отбелязано с нетрадиционна кампания на LED екрани и билбордове из града. Пет различни визии ще задават провокативни въпроси, насочени към осъзнаването на личната отговорност при пожарна безопасност.
Организаторите напомнят, че първо трябва да подадем сигнал на тел. 112, вместо да споделяме снимки на произшествия в социалните мрежи, за да можем да спасим човешки живот и да предотвратим беда.
Кампанията акцентира върху грижата за възрастните, които са особено уязвими. Препоръчва се обезопасяване на отоплителни и нагревателни уреди и поддържане на непрекъсната връзка с тях.
Средногодишно в област Пловдив възникват над 700 пожара в жилищни домове, като над 90% от загиналите и пострадалите са при домашни пожари. Затова пожарогасителите и пожарните датчици са безценен помощник до идването на огнеборците, а застраховката на дома е препоръчителна.
По време на Седмицата на пожарната безопасност директорът на РДПБЗН Пловдив ще представи книгата "Без повече пожари в градовете“ - част от юбилейния тритомник с произведения на д-р Петър Берон.
Трудът е фототипно издание на "Нитон“. Ще бъде поставен акцент върху приноса на просветителя Берон в противопожарното дело. Представянето на книгата ще е 09- ти септември от 18.00ч. в Епископска базилика с подкрепата на Община Пловдив, а инициативата се провежда под патронажа на ЮНЕСКО.
На 12 септември от 10.30ч. в двора на РДПБЗН Пловдив, ул. "Преслав“ 33, ще почетем паметта на загиналите при изпълнение на служебен дълг огнеборци и ще отличим онези, които спасиха животи, върнаха човешката усмивка и вдъхнаха надежда!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Общински съветник закова пирон в кметската администрация втори пъ...
14:12 / 09.09.2025
"Тангра" отмени концерта си в Пловдив
13:02 / 09.09.2025
Пловдивчанин отнесе солена глоба за псуване на паркинг
12:37 / 09.09.2025
21-годишна шофьорка на BMW прати възрастен мъж в болница
12:16 / 09.09.2025
В Пловдив учредиха нова политическа партия
11:28 / 09.09.2025
Вандали поругаха офиса на БСП в Пловдив
11:20 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS