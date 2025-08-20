ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Седем държавни имота ще бъдат предоставени на Пловдив за обществени нужди
“Областният управител проф. д-р Янчева обеща пълно съдействие, след като по-рано днес е получила мотивирано искане от кмета да бъде изпълнено решението на общинския съвет и държавата да предостави на Пловдив седем от имотите. Освен това ще получим и допълнителен списък с имоти под контрола на областната управа, за да преценим и заявим кои от тях могат да бъдат използвани за нуждите на града и пловдивчани", заяви Манол Пейков от “Да, България".
Преди месец групата на “Демократична България" в Пловдивския общински съвет внесе предложение четири от 4400-те имота да бъдат предоставени на Пловдив за изграждането на детска ясла, детска градина, парк и културно пространство с открита сцена. На последвалото заседание мнозинството съветници взеха решение списъкът да бъде увеличен до седем имота.
“Радващо е, че областният управител не прави излишни бюрократични спънки и очакваме пълно съдействие и от страна на МРРБ. Получихме уверение от областната управа, че ще ни бъде предоставен допълнителен списък с имоти под тяхно управление, за да преценим кои от тях биха били необходими на общината", заяви Веселина Александрова, общински съветник от ПП-ДБ в Пловдив.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Рокада по върховете на ДАНС Пловдив
13:17 / 20.08.2025
Областният управител на Пловдив: Ще върнем децата в клас само ако...
12:14 / 20.08.2025
Борисов изхвърлил тротинетките на внуците си: Щях да съм виновен,...
11:44 / 20.08.2025
Разследващи жестокото убийство в Първомай: Извършителят не е дал ...
11:37 / 20.08.2025
17 училища в Пловдив и областта с нови директори
11:21 / 20.08.2025
Убиецът от Първомай е нанесъл смъртоносния удар с нож още от врат...
10:20 / 20.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS