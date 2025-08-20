ИЗПРАТИ НОВИНА
Седем държавни имота ще бъдат предоставени на Пловдив за обществени нужди
14:29
©
Народният представител от ПП-ДБ Манол Пейков и общинските съветници от “Демократична България" се срещнаха с областния управител на Пловдив проф. д-р Христина Янчева. Повод за срещата беше гласуваното от Пловдивския общински съвет решение държавата да предостави седем от 4400-те държавни имота за нуждите на Пловдив, както първи поискаха общинските съветници от “Демократична България".

“Областният управител проф. д-р Янчева обеща пълно съдействие, след като по-рано днес е получила мотивирано искане от кмета да бъде изпълнено решението на общинския съвет и държавата да предостави на Пловдив седем от имотите. Освен това ще получим и допълнителен списък с имоти под контрола на областната управа, за да преценим и заявим кои от тях могат да бъдат използвани за нуждите на града и пловдивчани", заяви Манол Пейков от “Да, България". 

Преди месец групата на “Демократична България" в Пловдивския общински съвет внесе предложение четири от 4400-те имота да бъдат предоставени на Пловдив за изграждането на детска ясла, детска градина, парк и културно пространство с открита сцена. На последвалото заседание мнозинството съветници взеха решение списъкът да бъде увеличен до седем имота. 

“Радващо е, че областният управител не прави излишни бюрократични спънки и очакваме пълно съдействие и от страна на МРРБ. Получихме уверение от областната управа, че ще ни бъде предоставен допълнителен списък с имоти под тяхно управление, за да преценим кои от тях биха били необходими на общината", заяви Веселина Александрова, общински съветник от ПП-ДБ в Пловдив.







