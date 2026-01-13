ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сдружение "Бизнесът за Пловдив" с дарение за социалния патронаж
Новата хладилна структура ще се използва за съхранение на хранителните продукти, с които ежедневно се изхранват над 400 възрастни хора и лица с трайни увреждания, живеещи сами.
Зам.-кметът по социална политика Николай Бухалов, директорът на Дирекция "Социална политика“ Веселина Ботева, председателят на Управителния съвет на сдружение "Бизнесът за Пловдив“ Румен Цонев и неговият изпълнителен директор Александър Стайков бяха на място, за да разгледат новоизградената хладилна камера и да се запознаят с нейните възможности и предназначение.
"Осигуряването и монтирането на нова хладилна стая е изключително значима подкрепа за дейността на патронажа. Благодарение на вашата помощ се подобряват условията за съхранение и безопасност на хранителните продукти, както и качеството на социалната услуга, от която зависят стотици наши съграждани. Вашият ангажимент и подкрепа са ярък пример за успешно и отговорно партньорство между местната власт и бизнеса“, обясни Николай Бухалов. Той връчи благодарствено писмо на Румен Цонев от името на кмета Костадин Димитров за дарението и активната подкрепа на сдружението към Община Пловдив.
От своя страна Румен Цонев заяви, че дарението е израз на ангажираността на бизнеса към социалните каузи в града.
"Това е един малък, но искрен жест от страна на сдружение "Бизнесът за Пловдив“, с който се надяваме да подпомогнем ползвателите на услугата и да улесним ежедневната работа на екипа. Вярваме, че когато бизнесът и общината работят заедно, резултатите са реални и полезни за хората. Имаме изключително добро и конструктивно партньорство с Община Пловдив и се надяваме и през новата година да продължим съвместната си работа в подкрепа на социално значими инициативи.“
Директорът на услугата "Домашен социален патронаж“ Станислава Недевска обясни, че ежедневно в кухнята се приготвят около 1200 ястия – за закуска, обяд и вечеря, което налага използването на надеждни и съвременни съоръжения за съхранение на храната. По думите ѝ досегашните хладилни съоръжения са били силно амортизирани, а новата камера ще позволи зареждане и планиране за седмица напред, както и предварителна подготовка и складиране на заготовки. "Това значително ще улесни работния процес и ще повиши ефективността. Новата енергоспестяваща хладилна структура ще доведе и до икономии на електроенергия, което ще се отрази положително на разходите и ще допринесе за намаляване на таксите за потребителите на услугата“, допълни тя.
"През годините Община Пловдив последователно развива "Домашен социален патронаж“, като обновява кухненското оборудване и подменя автопарка на услугата. Направеното дарение е изключително важно за нас и представлява реална и навременна подкрепа, която ще има дългосрочен ефект върху качеството на грижата за хората“, подчерта директорът на Дирекция "Социална политика“ Веселина Ботева.
