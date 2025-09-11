ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|"Сцена на кръстопът" и Капана фест в предаването "Цветовете на Пловдив"
Какво точно ще видим в афиша тази година ще научим от артистичния директор на Пловдивския театър Кръстю Кръстев.
Ще чуем и режисьора Росица Обрешкова, програмен директор на фестивала и племенница на патрона на фестивала Стефан Данаилов. Тя ще ни разкаже повече за съпътстващата програма на театралния фестивал.
Във втората част от предаването ни ще ви представим програмата на друг един фестивал в Пловдив, който започва от 18 септември - Капана фест. Фестивалът празнува 10-годишен юбилей.
Повече за специалната програма по повод юбилея ще разберем от основния двигател на Капана фест Никола Сивков.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 398
|предишна страница [ 1/67 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Две опасни ситуации за минути оставиха пловдивчанка без думи
10:38 / 11.09.2025
УМБАЛ "Свети Георги" с безплатни прегледи
08:44 / 11.09.2025
След ремонти увеличават капацитета на детските заведения в Пловди...
08:41 / 11.09.2025
Новата пристройка и ремонтът на училище в Пловдив са на финал
08:37 / 11.09.2025
Сигнал: Живеем в постоянни земетръси, прах до шия и шумово замърс...
07:35 / 11.09.2025
Днес откриват най-новата детска ясла в Пловдив
07:00 / 11.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
07:43 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS