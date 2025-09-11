"Сцена на кръстопът" и Капана фест в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Фейсбук За 29-та поредна година започна "Сцена на кръстопът“ в Пловдив. Тазгодишното издание съдържа 18 спектакъла и ще продължи до 21 септември.



Какво точно ще видим в афиша тази година ще научим от артистичния директор на Пловдивския театър Кръстю Кръстев.



Ще чуем и режисьора Росица Обрешкова, програмен директор на фестивала и племенница на патрона на фестивала Стефан Данаилов. Тя ще ни разкаже повече за съпътстващата програма на театралния фестивал.



Във втората част от предаването ни ще ви представим програмата на друг един фестивал в Пловдив, който започва от 18 септември - Капана фест. Фестивалът празнува 10-годишен юбилей.



Повече за специалната програма по повод юбилея ще разберем от основния двигател на Капана фест Никола Сивков.



