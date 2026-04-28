За катастрофа между автобус на FlixBus и лек автомобил научи Plovdiv24.bg. Тя е станала в района на Сточна гара в Пловдив тази сутрин.

На място има полиция, а към момента няма данни за тежко пострадали хора. Причините за възникване на пътнотранспортното произшествие тепърва ще се изясняват. Движението по булевард "Христо Ботев" в посока към Централна гара е затруднено.

