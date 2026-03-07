Самолет на British Airways по маршрута Лондон – София беше пренасочен днес към Летище Пловдив заради засечен дрон в района на Летище “Васил Левски"-София. Самолетът е кацнал в Пловдив в 14:19 часа, установи проверка на медията в сайта на столичната аерогара.“Причината за пренасочения полет на British Airways към Пловдив е, че дрон беше засечен от системата за наблюдение на летището. Веднага задействахме процедурата за защита от дронове и информирахме всички институции – РВД, ГВА, Гранична полиция и други, както и пилота на самолета на British Airways. Полетът беше пренасочен за кацане към Пловдив.Въздушното пространство над летището в София не е затворено и оперира нормално. По информация, с която разполагаме до момента, дронът не е бил военен и полицията вече е заловила неговия пилот", съобщиха за Bgtourism.bg от Летище София.