Самолет на British Airways от Лондон за София кацна в Пловдив заради засечен дрон
“Причината за пренасочения полет на British Airways към Пловдив е, че дрон беше засечен от системата за наблюдение на летището. Веднага задействахме процедурата за защита от дронове и информирахме всички институции – РВД, ГВА, Гранична полиция и други, както и пилота на самолета на British Airways. Полетът беше пренасочен за кацане към Пловдив.
Въздушното пространство над летището в София не е затворено и оперира нормално. По информация, с която разполагаме до момента, дронът не е бил военен и полицията вече е заловила неговия пилот", съобщиха за Bgtourism.bg от Летище София.
