Включването на общинския съветник в ОбС - Пловдив Илия Гатев в листата кандидати за народни представители на "Прогресивна България" породи много предположения. Една от версиите е, че ПБ ще има своя група общински съветници, без да е участвала в местни избори. Отговор на този и други въпроси дава Илия Гатев в интервю за Plovdiv24.bg.

- Г-н Гатев, бяхте кандидат за народен представител от "Прогресивна България", но в същото време сте действащ общински съветник от една нова група – "Независими за Пловдив". Да приемем ли, че вашата група в Общинския съвет всъщност е групата на "Прогресивна България"?

- Да, така е, бях в листата на "Прогресивна България" за Пловдив-град. Аз съм и сред учредителите на партията. Редно е да кажа, че ние създадохме "Независими за Пловдив" миналата година и се придържаме към няколко основни принципа като прозрачност в работата, конструктивна опозиция в интерес на гражданите, максимално запазване на обществения интерес и работещи решения за града. За това работим и мисля, че се вижда.

Това, че аз съм част от "Прогресивна България", не се прехвърля автоматично към групата ни в Общинския съвет, тепърва партията ще се структурира, ще има своите говорители и позиции по важните въпроси, за което трябва време. Ние само можем да подпомогнем този процес по отношение на местните теми и сме готови да го направим.

- От няколко дни имате още един член на групата – Тервел Борисов, който напусна ИТН. Очаквате ли и други съветници открито да се присъединят към вашата група?

- Радвам се, че Тервел Борисов избра групата ни, защото е млад и активен човек и видя при нас потенциал за правене на реална политика. За други не мога да кажа, нямам информация. Който иска - е добре дошъл, но, все пак, трябва да споделя и нашите виждания и да не е бил част от модела, който всички заедно искахме да разградим.

- Лично на вас какво ви допадна в "Прогресивна България"?

- За мен "Прогресивна България" е олицетворение на една дълго таена надежда сред гражданите на родината ни от последните години за промяна на политическото статукво, което превърна държавата ни в кочина, казано разговорно. Държавата на безпринципните коалиции, неработещите институции, корупцията и безнаказаността за извършените предателства и престъпления спрямо народа.

Хареса ми това, че се търси балансирания подход във външната политика с поставянето на първо място на националния интерес, че се разчита на съдебна реформа, която би решила много от проблемите, свързани с действащите и към момента корупционни схеми, че ще има мерки на държавата за подкрепа на бизнеса и икономиката, с които да се вдигнат и доходите на хората.

- Неудобен ли е въпросът "Чий е Крим“?

- Въпросът за Крим е лаишки, защото там са преплетени много фактори и исторически събития. Местните жители решиха въпроса с референдум, който не е признат от всички, но, за момента това е последният акт, който определя чий е Крим. Това е мое мнение.

- Ясно ли е вече къде в политическия спектър се позиционира "Прогресивна България" – ляво, дясно, център? Каква политика ще води – дясна с леви мерки?

- В хода на кампанията "Прогресивна България" беше обвинявана, че е с дясна програма от левите и че е с лява програма отдясно. За мен социалният елемент присъства с 3 раздела в нея по отношение на социалната политика, демографската политика, здравеопазването и образованието, политиката за младите хора, които да останат в България.

Основният акцент обаче е, че без да възстановим държавността и работата на институциите и без да създадем нормални икономически условия, без да бъдем активната страна в международните отношения, нищо от това няма да е възможно.

- Какви политики ще подкрепяте на местно ниво, като представител на "Прогресивна България"?

- Винаги съм казвал, че местната политика е тази най-близо до хората, защото резултатите от нея се виждат всеки ден от хиляди граждани. За момента ние сме "Независими за Пловдив" и следваме политиката, за която говорих в началото. На мен би ми се искало Общинският съвет оттук нататък да има по-активна роля по приоритетите на града, Пловдив да се измъкне от зависимостите от различни партийни лидери, а институцията Кмет на града, защото това е институция на първо място, да бъде на всички пловдивчани.

Предстои приемането на държавния бюджет, а оттам и на местните бюджети. Много е важно държавните и общинските средства да се разходват приоритетно и с оглед на кризата, която се очертава, да се реализират инфраструктурните проекти, финансирани от държавата. Мисля, че ще участваме активно в този процес на местно ниво. За мен е ключово да има диалог между всички нива на управление и различните институции, а не както досега, те да се използват за политически атаки срещу опоненти. Държавническото мислене и времето, в което живеем, го изискват.

- Напуснахте групата на БСП в ОбС, както и партията. Защо?

- Мотивите за напускането ми на БСП и на групата общински съветници бяха огласени публично в момента на напускането през лятото на миналата година. Основното беше участието ни в последната коалиция и цялата безпринципност, която последва от това. Само един пример ще дам, но те са много. Протестите срещу еврото бяха масово посещавани от членове на БСП, докато ръководството бързо се преориентира и работеше за ускорено приемане на еврото в страната, въпреки решенията на Конгреса. Крум Зарков нямаше по-различна позиция. Сега, когато цените са по 2, буквално, как обясниха на хората, че мислят за тях?! Тук БСП има историческа вина и тя няма да бъде простена.

- Левицата не успя да премине 4% граница на изборите на 19 април. Какъв сигнал е това?

- Отговорът на предишния въпрос отговаря и на този, защо БСП не премина 4% бариера. Но вижте тенденциите: през 2017 година БСП има близо милион гласа или около 30%, а през 2024 когато се разделя с Корнелия Нинова – 150 хиляди. На тези избори вече са 97 хиляди. И разбира се, виновни няма. Дори сега искат оставката на Крум Зарков, който дойде в труден момент и, въпреки всичко, направи кампания. Лустрацията от листите на няколко човека не беше достатъчна, защото голяма част от хората, които подкрепяха коалицията с ГЕРБ и Ново начало, участваха в листите и сега, а други, които три пъти напускат БСП, бяха сложени за водачи. Имаше нужда от кардинални промени, които не се случиха.

- В заключение – какво да очакват пловдивчани от "Прогресивна България" – какви са приоритетите на формацията?

- Когато партията се структурира, тогава ще дойде и отговорът на този въпрос. Изключително важно е да заработи Народното събрание на първо място, да бъде избран кабинет, да се сформират екипите и по места, които вярвам ще работят ускорено и в интерес на хората и ще направят необходимото в тази сложна обстановка.