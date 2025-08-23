ЗАРЕЖДАНЕ...
|Само такова чудо не беше минавало по улиците на Пловдив, но и това се случи
Каляската имаше кочияш-шофьор, а вътре се возеше и принцеса. Покрай търговския център и множеството магазини трафикът е доста интензивен, но това не попречи и на каляската да премине за радост на останалите участници в движението.
Интересно дали е регистрирана в сектор “Пътна полиция" в Пловдив и дали водачът ѝ има свидетелство за управление и коя точно категория включва управлението на каляската, питаме ние.
Да очакваме скоро време космически кораб?
