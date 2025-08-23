© Plovdiv24.bg виж галерията Каляска премина по улиците на Пловдив, видя Plovdiv24.bg. Кадрите са заснети преди няколко дни, а интересното возило премина спокойно покрай МОЛ Plovdiv Plaza на ул. “Д-р Георги Странски" в район “Източен".



Каляската имаше кочияш-шофьор, а вътре се возеше и принцеса. Покрай търговския център и множеството магазини трафикът е доста интензивен, но това не попречи и на каляската да премине за радост на останалите участници в движението.



Интересно дали е регистрирана в сектор “Пътна полиция" в Пловдив и дали водачът ѝ има свидетелство за управление и коя точно категория включва управлението на каляската, питаме ние.



Да очакваме скоро време космически кораб?



