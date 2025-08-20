ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Само на 53 г. почина президентът на "Лайънс клуб" Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:09Коментари (0)5401
© Фейсбук
Президентът на "Лайънс клуб" - Пловдив Красимир Писев е починал след боледуване едва на 53 години. Тъжната новина бе съобщена в страницата на Lions Clubs Bulgaria - District 130. 

"С дълбока скръб научихме, че ни напусна нашият Лайънс приятел Красимир Писев - президент на "Лайънс клуб" Пловдив, на едва 53 години, след боледуване.

Той ще остане в сърцата ни с добротата, отдадеността и служенето си в името на хората.

Изказваме най-искрени съболезнования на неговото семейство и приятели, на Лайънс клуб Пловдив, който той водеше с чест и любов и на цялата Лайънс общност в България.

Почивай в мир, скъпи приятелю". 

Plovdiv24.bg изказва съболезнования на близките на Красимир Писев за голямата и ненавременна загуба!







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Възмездие застигна убиеца от "Столипиново"
15:39 / 20.08.2025
Критично е състоянието на пострадалия в "Арсенал"
15:54 / 20.08.2025
Седем държавни имота ще бъдат предоставени на Пловдив за обществе...
14:29 / 20.08.2025
Рокада по върховете на ДАНС Пловдив
13:17 / 20.08.2025
Свидетел на ПТП със загинали: Рязко зави, последва удар и се обър...
15:30 / 20.08.2025
Областният управител на Пловдив: Ще върнем децата в клас само ако...
12:14 / 20.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
12:01 / 18.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
18:43 / 18.08.2025
Почина голям актьор
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
09:47 / 19.08.2025
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
08:55 / 18.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:41 / 19.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Лято 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Олиото стигна цената на зехтина
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: