Само на 53 г. почина президентът на "Лайънс клуб" Пловдив

© Фейсбук Президентът на "Лайънс клуб" - Пловдив Красимир Писев е починал след боледуване едва на 53 години. Тъжната новина бе съобщена в страницата на Lions Clubs Bulgaria - District 130.



"С дълбока скръб научихме, че ни напусна нашият Лайънс приятел Красимир Писев - президент на "Лайънс клуб" Пловдив, на едва 53 години, след боледуване.



Той ще остане в сърцата ни с добротата, отдадеността и служенето си в името на хората.



Изказваме най-искрени съболезнования на неговото семейство и приятели, на Лайънс клуб Пловдив, който той водеше с чест и любов и на цялата Лайънс общност в България.



Почивай в мир, скъпи приятелю".



Plovdiv24.bg изказва съболезнования на близките на Красимир Писев за голямата и ненавременна загуба!