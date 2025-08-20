ЗАРЕЖДАНЕ...
|Само на 53 г. почина президентът на "Лайънс клуб" Пловдив
"С дълбока скръб научихме, че ни напусна нашият Лайънс приятел Красимир Писев - президент на "Лайънс клуб" Пловдив, на едва 53 години, след боледуване.
Той ще остане в сърцата ни с добротата, отдадеността и служенето си в името на хората.
Изказваме най-искрени съболезнования на неговото семейство и приятели, на Лайънс клуб Пловдив, който той водеше с чест и любов и на цялата Лайънс общност в България.
Почивай в мир, скъпи приятелю".
Plovdiv24.bg изказва съболезнования на близките на Красимир Писев за голямата и ненавременна загуба!
