|С нова по-модерна техника КОЦ-Пловдив бори онкозаболяванията
Новата апаратура е особено ценна при изследвания на млечната жлеза, където предлага много детайлна визуализация, по-точно разграничаване на доброкачествени от злокачествени образувания и съчетаване на ехографските изображения с мамография и магнитен резонанс за по-прецизна локализация. Освен това позволява насочване на биопсии в реално време и провеждане на контрастни изследвания, които подпомагат по-точната оценка на кръвообращението и ранното откриване на карцином.
Ехографът намира широко приложение и в гинекологията, абдоминалните и онкологични прегледи. Той предлага бързо и надеждно изследване, автоматизирани измервания и възможност за съхранение на данните в болничната система.
"Новият апарат дава възможност за прецизна диагностика и висок стандарт на грижа за пациентите. Технологиите ни позволяват да работим по-сигурно и ефективно, а това е решаващо за успешното лечение. За нас е важно не просто да следваме развитието на медицината, а винаги да поставяме пациента в центъра на всяко решение,“ каза управителят на КОЦ – Пловдив доц. д-р Тихомир Дерменджиев.
