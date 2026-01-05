ЗАРЕЖДАНЕ...
|С литийно шествие и поднасяне на цветя Пловдив отбелязва Богоявление и рождението на Христо Ботев
От 13.30 часа пред паметника на поета революционер Христо Ботев в Цар-Симеоновата градина в Пловдив, ще бъде чествана 178-та годишнина от рождението на националния ни герой, гениален поет и публицист, посветил изцяло своя живот и творчество на борбата за национална свобода и социална справедливост.
В ритуала, организиран от Община Пловдив, част от Културния календар на града, ще участват почетни формирования от Пловдивския гарнизон - Военен духов оркестър, представителен взвод, венценосци, представители на комитетите "Родолюбие“, "Традиция“ и "Васил Левски“ и членове на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.
Слово за делото и живота на великия българин ще произнесе Недялко Славов. Водещ на церемонията ще е актьорът от Драматичен театър Пловдив – Тодор Дърлянов.
В честването, включващо полагане на венци и цветя, ще участват Кметът на Община Пловдив, Народни представители, Областният управител на област Пловдив, Председателят на Общински съвет – Пловдив, Командването на Пловдивския гарнизон, зам.-кметове, районни кметове, общински съветници, представители на общинската администрация, политически и обществени организации, медии и граждани.
