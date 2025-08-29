С близо 400 нови знамена Пловдив ще посрещне Съединението

© С близо 400 нови знамена Пловдив ще посрещне 6 септември - Деня на Съединението на България и Празник на града, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.



Служители на общинското предприятие "Чистота“ поставиха флаговете на входно-изходните артерии на Пловдив – Асеновградско, Кукленско, Карловско, Пещерско шосе и надлез "Скобелева майка“. Големи трибагреници са монтирани и върху 15-метровите пилони на входовете на града на Карловско, Кукленско, Пазарджишко и Голямоконарско шосе, както и на надлез "Скобелева майка“. Обновени са знамената и на "Коматевско шосе“ и на моста на Панаира.



По традиция в Пловдив националните и пловдивските флагове се подменят два пъти годишно – в навечерието на националния празник 3 март и на 6 септември – Ден на Съединението и празник на Пловдив.



Флаговете се изработват от Общинското социално предприятие за хора с увреждания.