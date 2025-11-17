ЗАРЕЖДАНЕ...
|С африкански ритми откриха най-новата атракция в Пловдив
"Щастлив съм да ви посрещна в новата експозиционна зала. Природонаучният музей продължава да се разраства, а усмивките на децата ни дават криле. Откриваме модул, който е съчетание от първото в България зоокафе заедно с експозиция. Опитваме се да създадем преживяване за децата и родителите. В зоокафето има 6 вида африканско кафе, африкански чай и бисквитки, за да се почувствате част от саваната. Благодаря на кмета Костадин Димитров, на заместник-кмета Пламен Панов, на кмета на район "Цетрален" Георги Стаменов за доверието и подкрепата. Обещавам, че това няма да е последната изненада" - каза директорът на музея Огнян Тодоров.
"Имаме много възможности за оставяне на спомени у децата. Сигурен съм, че Пловдив ще продължи да създава места за култура и съм сигурен, че вие ще участвате в този процес" - каза от своя страна кметът Димитров и добави: "След като дадохме сградата, дадохме финансиране, след като Пловдив е все по-близо до Европа с откриването на новите линии до Милано и Братислава, след като се разкриха 3 нови завода, трябва да имаме места за хубави преживявания.".
Новата експозиционна зала е част от експозицията на музей и, закупувайки билет, посетителите могат да разгледат и нея и да се потопят в атмосферата на Африка и Австралия.
Подробности гледайте в прикаченото видео!
