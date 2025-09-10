ЗАРЕЖДАНЕ...
|Руска рулетка по пътя Смолян - Пловдив: Мотористи решиха, че са безсмъртни
Група пловдивски мотористи решили, че са безсмъртни и превърнали пътя Смолян-Пловдив в надпревара с другите участници в движението в неделя вечер.
"Четири пъти ме изпревариха като в екшън филм, профучавайки между колите с висока скорост. Минаваха на сантиметри от колите, влизаха в насрещното и изпреварваха точно преди завой. Всичко можеше да завърши с кървав кошмар“, разказва очевидец.
По думите му двама от моторите били с пътници отзад – млади жени.
"Тези мотористи се мислят за крале на пътя, докато някой не пострада тежко“, коментират още те.
