Група пловдивски мотористи решили, че са безсмъртни и превърнали пътя Смолян-Пловдив в надпревара с другите участници в движението в неделя вечер.



"Четири пъти ме изпревариха като в екшън филм, профучавайки между колите с висока скорост. Минаваха на сантиметри от колите, влизаха в насрещното и изпреварваха точно преди завой. Всичко можеше да завърши с кървав кошмар“, разказва очевидец.



По думите му двама от моторите били с пътници отзад – млади жени.



"Тези мотористи се мислят за крале на пътя, докато някой не пострада тежко“, коментират още те.



