Руска рулетка по пътя Смолян - Пловдив: Мотористи решиха, че са безсмъртни
Автор: Георги Кирилов 07:23
© Plovdiv24.bg
Пореден случай на безумно шофиране по родните пътища, сигнализират редовни читатели на Plovdiv24.bg.

Група пловдивски мотористи решили, че са безсмъртни и превърнали пътя Смолян-Пловдив в надпревара с другите участници в движението в неделя вечер.

"Четири пъти ме изпревариха като в екшън филм, профучавайки между колите с висока скорост. Минаваха на сантиметри от колите, влизаха в насрещното и изпреварваха точно преди завой. Всичко можеше да завърши с кървав кошмар“, разказва очевидец.

По думите му двама от моторите били с пътници отзад – млади жени.

"Тези мотористи се мислят за крале на пътя, докато някой не пострада тежко“, коментират още те.








Баси малоумниците вее. А най-малоумното е, че са с претенции за пазене и толерантност??! Карат до Смолян/Бачково без цел-просто за да засичат така колите по завоите и да карат на ръба. Е, не се сърдете, изтръпнали кратуни, че всеки ви псува. Знаем че сте мизерници с "возила" за 2 бона, ами си целувайте майките и децата преди да тръгнете да си правите кефа.
Това не са обикновени мотористи, това са донори :) Иначе аз след последните промени в правилника за движение по пътищата искрено се забавлявам, спазвам ограниченията и с насмешка гледам околните, които всячески и всекидневно подпомагат бюджета на държавата с простотията си :) хахаха Надявам се събираемостта на глобите също да се повиши.
