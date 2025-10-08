ЗАРЕЖДАНЕ...
Румънски и полски инспектори се включиха в проверки на Главната инспекция по труда в Пловдив
Основният акцент при проверките бе трудовата заетост на граждани от трети държави. Инспекторите по труда осъществиха контрол в пет предприятия в град Пловдив, в които са назначени работници – граждани на трети държави.
По време на заключителната среща инспекторите по труда имаха възможност да обсъдят впечатленията от съвместните проверки и да споделят добри практики от своята дейност в Румъния и Полша.
Главната инспекция по труда участва активно в организираните инициативи, подкрепени от ЕОТ, и е търсен и надежден партньор при провеждане на трансгранични контролни и информационни събития с другите държави членки.
Инспекцията по труда напомня, че според разпоредбите на чл. 10 (1) от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) в 7-дневен срок от датата на действителното започване на работа на гражданин на трета държава, работодателят има задължението да уведоми писмено за това Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Контролните органи на Инспекцията по труда изследват законосъобразното наемане на работници от трети държави при всяка проверка, при която се установят такива или когато работодателят е декларирал реалното започване на работа на тези работници.
