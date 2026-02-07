ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Родопски чанове и маски ще превземат Дедово
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:09Коментари (0)703
©
виж галерията
Маскарадно настроение ще обладае Дедово на 14 февруари, събота. Медният звън на родопските чанове ще зададе празничния тон на Традиционния месопустен карнавал в 12 часа. Тогава ще се събере дружината от карнавали, както от време оно в селото наричат кукерите. Пъстрата (и по възраст) маскарадна дружина ще обходи къщите в Дедево – както повелява традицията! За да прокуди вдън горите злото и студа и да привлече здравето, добрината и топлината.

Когато към 14.30 часа карнавалната дружина се върне на площада, пред Читалня "Спирката“ ще започне маскарадното дефиле. То се провежда се по инициатива на настоятелството на Читалище "Даскал Димо 2022“, което ще връчи своите карнавални награди. Най-значимата от тях е специалният приз "Златен чан“ за Карнавал №1. Символичен "Златен ключ“ ще отиде при "малки“ карнавали с пожеланието да пазят и обогатяват традициите в Дедово. Ще има отличия и за най-страшна маска, за най-оригинален дамски и мъжки костюм, както и за впечатляващо участие на цяло едно семейство. За всеки от карнавалната дружина ще има изненада – тематичен ръчно изработен сувенир (автор е дедевската приложничка Христина Димитрова).

Маскарадното дефиле и награждаването ще върви пред  сборната фотоизложба "Маски & Краски от Карнавали’ 2025“. В Читалня "Спирката“ ще могат да бъдат разгледани 14 фотоса, запечатали цветното маскарадно настроение от миналогодишния празник. Сумата от откупените снимки читалището ще дари за изграждането на действащ макет на Килийното училище в Дедево от 1844 г.

След 15.00 часа празничното оживление ще се пренесе пред и около Клуба на пенсионера. Там родопска музика и кетъринг със скара, бира, алкохолни и безалкохолни напитки ще вдигат още повече месопустното карнавално настроение.

А когато здрач прегърне Дедево/Дедово (около 18.00 часа), лумналият огън на запалената купа̀ хвойна буквално ще освети празника. И ще се извие традиционното общоселско хоро. За да има светлина, сила и радост.

Традиционният месопустен карнавал се организира от Кметското наместничество, Читалище "Даскал Димо 2022“, Клуба на пенсионера "Стария бук“ и спонсори.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Костадин Димитров: Вижда се светлина в тунела. Собствените приход...
17:47 / 06.02.2026
Безплатни кардиологични консултации в Пловдив
17:18 / 06.02.2026
Собственичка на козметичен салон в Пловдив: Клиентите първо ни пи...
16:53 / 06.02.2026
Освен учител по география. обвиненият в педофилия Аврам Андреев, ...
16:20 / 06.02.2026
Бизнесмени от Пловдив: Ръстът на цената на тока увеличава себесто...
15:54 / 06.02.2026
Изверг в Пловдив: Баща кани дъщеря си на разходка, след което я и...
15:49 / 06.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
21:51 / 05.02.2026
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
08:56 / 05.02.2026
Разрушаването на автогара "Север" стигна до Министерството на културата
Разрушаването на автогара "Север" стигна до Министерството на културата
15:34 / 05.02.2026
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
10:22 / 06.02.2026
Над 120 хил. работници от Индия, Непал, Узбекистан, Украйна и Молдова работят у нас
Над 120 хил. работници от Индия, Непал, Узбекистан, Украйна и Молдова работят у нас
17:25 / 05.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2025
Зима 2025/2026 г.
Сътресения в БСП и избор на нов председател
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: