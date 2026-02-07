ЗАРЕЖДАНЕ...
|Родопски чанове и маски ще превземат Дедово
Когато към 14.30 часа карнавалната дружина се върне на площада, пред Читалня "Спирката“ ще започне маскарадното дефиле. То се провежда се по инициатива на настоятелството на Читалище "Даскал Димо 2022“, което ще връчи своите карнавални награди. Най-значимата от тях е специалният приз "Златен чан“ за Карнавал №1. Символичен "Златен ключ“ ще отиде при "малки“ карнавали с пожеланието да пазят и обогатяват традициите в Дедово. Ще има отличия и за най-страшна маска, за най-оригинален дамски и мъжки костюм, както и за впечатляващо участие на цяло едно семейство. За всеки от карнавалната дружина ще има изненада – тематичен ръчно изработен сувенир (автор е дедевската приложничка Христина Димитрова).
Маскарадното дефиле и награждаването ще върви пред сборната фотоизложба "Маски & Краски от Карнавали’ 2025“. В Читалня "Спирката“ ще могат да бъдат разгледани 14 фотоса, запечатали цветното маскарадно настроение от миналогодишния празник. Сумата от откупените снимки читалището ще дари за изграждането на действащ макет на Килийното училище в Дедево от 1844 г.
След 15.00 часа празничното оживление ще се пренесе пред и около Клуба на пенсионера. Там родопска музика и кетъринг със скара, бира, алкохолни и безалкохолни напитки ще вдигат още повече месопустното карнавално настроение.
А когато здрач прегърне Дедево/Дедово (около 18.00 часа), лумналият огън на запалената купа̀ хвойна буквално ще освети празника. И ще се извие традиционното общоселско хоро. За да има светлина, сила и радост.
Традиционният месопустен карнавал се организира от Кметското наместничество, Читалище "Даскал Димо 2022“, Клуба на пенсионера "Стария бук“ и спонсори.
