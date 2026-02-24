© Роднини и приятели на убитото семейство при тежката катастрофа на 24 ноември 2025 г. на Околовръстния път в Пловдив искат максимална присъда от 20 години за виновния шофьор. Тодор, Мария и Теодора загинаха на място, а 7-годишната Михаела остана сирак, предава репортер на Plovdiv24.bg.



"Искаме максимална присъда, която се полага за такова деяние. Той уби едно прекрасно семейство и остави едно дете на 7 години без майка, баща и сестра. Той уби и всички нас, близки и роднини, които скърбим за тях. Надяваме се, че съдът ще отсъди това, което се полага на такъв убиец" - каза майката на починалата Мария.



7-годишното дете вече се е възстановило и ходи на училище, но има психически и физически травми.



Сестрата на загиналия Тодор отправи апел към институциите да бъдат максимално бързи и максимално справедливи.



"Искаме законът да бъде приложен в максималната строгост, максимален размер за подобно престъпление, тъй като последствията от тази катастрофа са изключително тежки за нас като близки на загиналите трима човека. Най-голямата тежест понася детето, което оцеля, което е на 7 години и оттук нататък животът му ще бъде белязан от тази трагедия и ще израстне без майка, баща и сестра" - каза жената.



Близките настояват за максимална присъда, за да може виновният водач да бъде спрян да не извършва подобни престъпления в бъдеще. Надяват се 20 години да бъдат достатъчни, за да преосмисли постъпките си на пътя и, ако някога стъпи отново на пътя като шофьор, да бъде отговорен и да се грижи както за своя живот, така и на околните около него.



Роднините споделиха, че досега никой от семейството на водача или на фирмата, за която е работел, са се свързали с тях да питат как е оцелялото дете или да предложат някаква помощ.



Наказанието за причиняване на смърт при катастрофа е от 15 до 20 години лишаване от свобода.



