ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Роднини на убитото семейство: Шофьорът остави едно дете на 7 години без майка, баща и сестра
Автор: Диана Бикова 10:00Коментари (0)1277
©
Роднини и приятели на убитото семейство при тежката катастрофа на 24 ноември 2025 г. на Околовръстния път в Пловдив искат максимална присъда от 20 години за виновния шофьор. Тодор, Мария и Теодора загинаха на място, а 7-годишната Михаела остана сирак, предава репортер на Plovdiv24.bg.

"Искаме максимална присъда, която се полага за такова деяние. Той уби едно прекрасно семейство и остави едно дете на 7 години без майка, баща и сестра. Той уби и всички нас, близки и роднини, които скърбим за тях. Надяваме се, че съдът ще отсъди това, което се полага на такъв убиец" - каза майката на починалата Мария. 

7-годишното дете вече се е възстановило и ходи на училище, но има психически и физически травми. 

Сестрата на загиналия Тодор отправи апел към институциите да бъдат максимално бързи и максимално справедливи. 

"Искаме законът да бъде приложен в максималната строгост, максимален размер за подобно престъпление, тъй като последствията от тази катастрофа са изключително тежки за нас като близки на загиналите трима човека. Най-голямата тежест понася детето, което оцеля, което е на 7 години и оттук нататък животът му ще бъде белязан от тази трагедия и ще израстне без майка, баща и сестра" - каза жената.

Близките настояват за максимална присъда, за да може виновният водач да бъде спрян да не извършва подобни престъпления в бъдеще. Надяват се 20 години да бъдат достатъчни, за да преосмисли постъпките си на пътя и, ако някога стъпи отново на пътя като шофьор, да бъде отговорен и да се грижи както за своя живот, така и на околните около него. 

Роднините споделиха, че досега никой от семейството на водача или на фирмата, за която е работел, са се свързали с тях да питат как е оцелялото дете или да предложат някаква помощ. 

Наказанието за причиняване на смърт при катастрофа е от 15 до 20 години лишаване от свобода.



Още по темата: общо новини по темата: 39
24.02.2026 Адвокат: Убиецът от Околовръстното има 40 нарушения, половината от които за превишена скорост
24.02.2026 Близките на убитото семейство на Околовръстното на Пловдив искат максимална присъда
24.02.2026 Ще има ли справедливост след поредните жертви на Околовръстното на Пловдив?
21.02.2026 Протест след смъртта на семейство на Околовръстното на Пловдив
17.02.2026 Ще се признае ли за виновен шофьорът, убил семейство на Околовръстното?
17.12.2025 Спешна среща в АПИ по въпроса с Околовръстното на Пловдив
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Ще има ли справедливост след поредните жертви на Околовръстното н...
08:33 / 24.02.2026
Най-голямата болница в Пловдив отваря врати за безплатна помощ 
05:00 / 24.02.2026
Професор от Аграрния университет е новият областен управител на П...
19:23 / 23.02.2026
В Пловдив правят паметник на легендарен музикант
18:30 / 23.02.2026
Идва ли мръсен въздух в Пловдив от община "Родопи"?
15:27 / 23.02.2026
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници п...
21:20 / 23.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
21:20 / 23.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Семейство загина на Околовръстното на Пловдив
Други спортове
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: