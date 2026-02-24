ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Роднини на убитото семейство: Шофьорът остави едно дете на 7 години без майка, баща и сестра
"Искаме максимална присъда, която се полага за такова деяние. Той уби едно прекрасно семейство и остави едно дете на 7 години без майка, баща и сестра. Той уби и всички нас, близки и роднини, които скърбим за тях. Надяваме се, че съдът ще отсъди това, което се полага на такъв убиец" - каза майката на починалата Мария.
7-годишното дете вече се е възстановило и ходи на училище, но има психически и физически травми.
Сестрата на загиналия Тодор отправи апел към институциите да бъдат максимално бързи и максимално справедливи.
"Искаме законът да бъде приложен в максималната строгост, максимален размер за подобно престъпление, тъй като последствията от тази катастрофа са изключително тежки за нас като близки на загиналите трима човека. Най-голямата тежест понася детето, което оцеля, което е на 7 години и оттук нататък животът му ще бъде белязан от тази трагедия и ще израстне без майка, баща и сестра" - каза жената.
Близките настояват за максимална присъда, за да може виновният водач да бъде спрян да не извършва подобни престъпления в бъдеще. Надяват се 20 години да бъдат достатъчни, за да преосмисли постъпките си на пътя и, ако някога стъпи отново на пътя като шофьор, да бъде отговорен и да се грижи както за своя живот, така и на околните около него.
Роднините споделиха, че досега никой от семейството на водача или на фирмата, за която е работел, са се свързали с тях да питат как е оцелялото дете или да предложат някаква помощ.
Наказанието за причиняване на смърт при катастрофа е от 15 до 20 години лишаване от свобода.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 39
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Ще има ли справедливост след поредните жертви на Околовръстното н...
08:33 / 24.02.2026
Най-голямата болница в Пловдив отваря врати за безплатна помощ
05:00 / 24.02.2026
Професор от Аграрния университет е новият областен управител на П...
19:23 / 23.02.2026
В Пловдив правят паметник на легендарен музикант
18:30 / 23.02.2026
Идва ли мръсен въздух в Пловдив от община "Родопи"?
15:27 / 23.02.2026
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници п...
21:20 / 23.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS