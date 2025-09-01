ИЗПРАТИ НОВИНА
Ремонтът на ремонта на Бетонния мост приключи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:21
© БНТ
Завърши преасфалтирането на подхода към Бетонния мост от страната на бул. "Христо Ботев“ в посока район "Южен“. Това съобщиха от Общинско предприятие "Организация и контрол на транспорта“.

Ремонтът бе наложен заради компрометираната настилка от северната страна на съоръжението. Бетонният мост беше реновиран преди по-малко от година, когато заради инфраструктурата на Централна гара той бе повдигнат с повече от метър. Тогава изпълнителят положи нов асфалт с дебелина 4 см и уточни, че решението е временно.

До момента община Пловдив не е предприела мерки за цялостната реновация на ключовото за града съоръжение. Стълбите към моста са разрушени и представляват опасност за пешеходците, а от конструкцията често се ронят бетонни парчета, падащи върху преминаващите автомобили по бул. "Христо Ботев“.

 В началото на септември се очаква администрацията на район "Централен“ да обяви обществена поръчка за конструктивно обследване и изготвяне на технически проект за реконструкция на северната част на Бетонния мост "Тодор Александров“, в частта над бул. "Христо Ботев“. В заданието ще бъде включено и обследване на стълбите, които също се нуждаят от ремонт.

Бетонният мост е построен преди 45 години и досега не е ремонтиран.



Браво , ударници! Кога ще е следващия ремонт на ремонта...на ремонта ?!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

