Ремонти на улици, паркинги и тротоари предстоят в "Северен" през 2026 г.
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:00
©
Кметът на пловдивския район "Северен“ Венцислава Любенова отчете свършеното от нея и администрацията през двете години мандат. Любенова запозна хората и с предстоящото за 2026 г.

"Един от най-мащабните проекти, които реализирахме с районната администрация, това е проектирането на бул. "Марица север“, който е важна пътна връзка и от огромно значение за целия Пловдив. Въпросният булевард не е ремонтиран, откакто е създаден. Това, което реализирахме, е напълно завършен проект, от хотел. "Марица“ до подмостието на Герджика. Запазва се обхватът на булеварда, с много зелени площи, напояване, осветление, видеонаблюдение и други. Проектът е включен е в годишната програма на община Пловдив. Другият проект, който приключихме, това е на ул. "Сава Муткуров“. Там също е ключова артерия, има училище и детска градина“, отчете Любенова.

"Предстои за следващата година да бъдат приключени проектите на ул. Иван Рилски“, "Братя Търневи“ и "Мизия“. Тротоарите на голяма част от района са в лошо състояние. Направихме тротоара пред църквата, пред пощата, пред ДГ "Дъга“, пред училище "Вапцаров“. Това са ключовите артерии. Ние започнахме да приоритизираме-детски градини, училища, ясли, обществени сгради, където има най-голям поток от деца и хора, да бъдат обезопасени и солидни.

През следващата година предстои да направим тротоарите пред езиковата гимназия, ул. "Мизия“, "Сидер войвода“, "Вук Караджич“ и много други, списъкът е огромен. Изградихме паркинг на бул. "България 180-193“. Той е с 50 паркоместа и обособени 3 за инвалиди. Планираме да бъдат разкрити още паркинги, основно в междублокови пространства“, съобщи на съгражданите си кметът.

Тя говори още за зелените площи, междублоковите пространства, парковете и подчерта, че те са ключов приоритет за нея и екипа й. Към настоящия момент са подадени пет проекта по европейско финансиране за така наречените кални зелени площи. Те са входирани в община Пловдив и трябва да бъдат реализирани. Това са парк "Рибница“, на бул. "България“ три междублокови пространства и ул. "Сърнена гора“. През 2026 г. започва реконструкцията на парк "Надежда“. Там ще бъде подменено част от парковото обзавеждане, ще има много нови зелени дръвчета и храсти, ще има обновяване на много озеленени междублокови пространства. Подадени са над 50 точки, общинско предприятие "Градини и паркове“ залесява поетапно посочените от нас места. Всеки един район в Пловдив получи по 60 000 лв., с които ще направим паспортизация на всяко едно дърво. Това е важен процес, ще бъде завършен до половин година, подчерта кметът,спходели пред хората още Венцислава Любенова.

Друг приоритет на районната администрация са децата и младежите. "За това разработваме различни програми с интересни и многообразни дейности, които осъществяваме съвместно с ясли, градини и училища. Имаме готов проект и предстои да бъде изградена нова детска градина с капацитет 70 деца. Също така имаме готов проект за пристройки на ДГ "Бреза“ и ДГ "Славей“. Това се прави с цел превенция. Проблемът в града с местата в яслените групи и детските градини е голям, но за радост в настоящия момент в район "Северен“ има съвсем лек недостиг. Новата градина и пристройките ще бъдат реализирани през следващата година. Те са заложени като средства в бюджета на община Пловдив, съобщи кметът на присъстващите.

Изградена е нова детска площадка, която е със свободен достъп. Предстои догодина да се изгради и спортно игрище за младежи. То ще се намира на ул. "Иван Рилски“.

От срещата в Деня на отворените врати стана ясно, че което районната администрация е заложила за 2026 г. нови улици, тротоари, зелени площи, паркове, осем спортни площадки.







