Ремонт на ВиК Пловдив променя маршрутите на два автобуса

© Поради авариен ремонт на ВиК - Пловдив се затваря за движение пътното платно на ул. "Брезовско шосе“, в участъка от кръстовището с бул. "Северен“ до кръстовището с ул. "Веслец“, информират от ОП "Организация и контрол на транспорта“. Временната организация на движение се въвежда за времето от 18:30 ч. до 22:00 ч. днес.



Маршрутите на автобусни линии №15 и №9, се променят както следва:



Линия№ 15



Посока: кв. "Прослав“ - ИЗК "Марица“



Спирка №48 – Водната палата, спирка №49 - Панаира, спирка №50 – кръстовището с ул. "Братя Обрейкови“ (изток) – последна.



В обратна посока



Спирка №50 – кръстовището с ул. "Братя Обрейкови“ (изток), обратен завой на кръговото кръстовище на бул. "Цар Борис III Обединител“ и бул. "Дунав“, спирка №7 – кръстовището с ул. "Братя Обрейкови“ (запад), спирка №8 – хотел "Марица“, и по маршрута утвърден с с общинската траспортна схема.



Линия№ 9



жк "Тракия“ А12 - бул. "Северен“



Спирка №48 – Водната палата, спирка №49 - Панаира, спирка №50 – кръстовището с ул. "Братя Обрейкови“ (изток) – последна.



В обратна посока



Спирка №50 – кръстовището с ул. "Братя Обрейкови“ (изток), обратен завой на кръговото кръстовище на бул. "Цар Борис III Обединител“ и бул. "Дунав“, спирка №7 – кръстовището с ул. "Братя Обрейкови“ (запад), спирка №8 – хотел "Марица“, и по маршрута, утвърден с общинската траспортна схема.