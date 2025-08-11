ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ремонт на ВиК Пловдив променя маршрутите на два автобуса
Маршрутите на автобусни линии №15 и №9, се променят както следва:
Линия№ 15
Посока: кв. "Прослав“ - ИЗК "Марица“
Спирка №48 – Водната палата, спирка №49 - Панаира, спирка №50 – кръстовището с ул. "Братя Обрейкови“ (изток) – последна.
В обратна посока
Спирка №50 – кръстовището с ул. "Братя Обрейкови“ (изток), обратен завой на кръговото кръстовище на бул. "Цар Борис III Обединител“ и бул. "Дунав“, спирка №7 – кръстовището с ул. "Братя Обрейкови“ (запад), спирка №8 – хотел "Марица“, и по маршрута утвърден с с общинската траспортна схема.
Линия№ 9
жк "Тракия“ А12 - бул. "Северен“
Спирка №48 – Водната палата, спирка №49 - Панаира, спирка №50 – кръстовището с ул. "Братя Обрейкови“ (изток) – последна.
В обратна посока
Спирка №50 – кръстовището с ул. "Братя Обрейкови“ (изток), обратен завой на кръговото кръстовище на бул. "Цар Борис III Обединител“ и бул. "Дунав“, спирка №7 – кръстовището с ул. "Братя Обрейкови“ (запад), спирка №8 – хотел "Марица“, и по маршрута, утвърден с общинската траспортна схема.
