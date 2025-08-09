ЗАРЕЖДАНЕ...
|Разширяват последния дом на пловдивчани
Това са два имота с по 5000 и 8200 кв. м. площ на Рогошките гробища, на които трябва да се оформят алеи и кръстовища.
“Пътинженеринг" ООД и “Цид Атлас" ООД са двете фирми, които са подали оферти, съответно 246 000 лева и 249 000 лева без ДДС.
Възложител на обществената поръчка е Коста Попов, директор на общинското предприятие “Траурни дейности". Предстои да бъде обявен изпълнител.
