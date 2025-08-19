Разпитаха служител на ресторант в Пловдив, пред който е станал инцидент със загинал

© Google В Пловдивския окръжен съд се разглежда дело за смъртта на 74-годишен пешеходец. Той бил блъснат на кръстовище между улиците "Димитър Талев“ и "Петър Стоев“ на 1 октомври 2018 г. Водачката на автомобила направила всичко зависещо от нея да окаже помощ на пострадалия, но човекът починал в УМБАЛ "Св. Георги" на 8 декември 2018 г. Спрямо жената е повдигнато обвинение, че е нарушила правилата за движение и по непредпазливост е причинила смъртта на пешеходеца, предава Plovdi24.bg.



Според първоначалната информация блъснатият мъж е бил без опасност за живота. Той е бил тестван с дрегер за употреба на алкохол и резултатът отчел близо 2 промила. Пробата на водачката е била отрицателна.



На днешното съдебно заседание трябваше да се изслушат вещите лица, изготвили тройната съдебно-медицинска и седморната допълнителна комплексна автотехническа експертизи. Член на експертната медицинска комисия е получил инсулт и с писмо уведомява съда, че не може да продължи участието си в процеса по здравословни причини. На негово място бе определено друго вещо лице, което тепърва ще се запознава с изготвената експертиза и трябва да изготви становище дали подкрепя заключението, а ако не - да изложи мотивите си. Всички лекари са от УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов".



Днес бе разпитан служител от ресторант "Далия", пред който се е случил инцидентът. Човекът заяви, че не е видял пешеходецът да пресича улицата, нито самия удар, а само спрялата кола и на земята пред нея лежащия човек. С колежката си веднага се обадили на тел. 112 за линейка и полиция. Очевидецът смята, без да е 100% сигурен, че около седмица по-късно е видял пострадалия да седи на пейка пред близка къща, с гипсиран крак.



Следващото заседание по делото ще се проведе на 17 ноември от 10,30 ч. Тогава трябва да се представи както медицинската експертиза, така и автотехническата.