|Разпитаха служител на ресторант в Пловдив, пред който е станал инцидент със загинал
Според първоначалната информация блъснатият мъж е бил без опасност за живота. Той е бил тестван с дрегер за употреба на алкохол и резултатът отчел близо 2 промила. Пробата на водачката е била отрицателна.
На днешното съдебно заседание трябваше да се изслушат вещите лица, изготвили тройната съдебно-медицинска и седморната допълнителна комплексна автотехническа експертизи. Член на експертната медицинска комисия е получил инсулт и с писмо уведомява съда, че не може да продължи участието си в процеса по здравословни причини. На негово място бе определено друго вещо лице, което тепърва ще се запознава с изготвената експертиза и трябва да изготви становище дали подкрепя заключението, а ако не - да изложи мотивите си. Всички лекари са от УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов".
Днес бе разпитан служител от ресторант "Далия", пред който се е случил инцидентът. Човекът заяви, че не е видял пешеходецът да пресича улицата, нито самия удар, а само спрялата кола и на земята пред нея лежащия човек. С колежката си веднага се обадили на тел. 112 за линейка и полиция. Очевидецът смята, без да е 100% сигурен, че около седмица по-късно е видял пострадалия да седи на пейка пред близка къща, с гипсиран крак.
Следващото заседание по делото ще се проведе на 17 ноември от 10,30 ч. Тогава трябва да се представи както медицинската експертиза, така и автотехническата.
