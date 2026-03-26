Делото за смъртта на 74-годишен пешеходец, блъснат на кръстовище между улиците "Димитър Талев“ и "Петър Стоев“ в Пловдив на 1 октомври 2018 г. продължава в Окръжния съд. Вчера бяха разпитани вещите лица, изготвили тройната съдебно-медицинска и седморната допълнителна комплексна автотехническа експертизи, предава репортер на Plovdiv24.bg.
Припомняме, че пресичащият пътното платно пешеходец е бил блъснат около 19,35 ч. от лек автомобил "Ситроен". По първоначална информация от медицинския екип на Спешна помощ, възрастният мъж е без опасност за живота. Бил е тестван на място за употреба на алкохол и резултатът отчел близо 2 промила концентрация.
Пробата на водачката била отрицателна. Тя направила всичко зависещо от нея да окаже помощ на пострадалия, но той починал в УМБАЛ "Св. Георги" на 8 декември. Спрямо жената е повдигнато обвинение, че е нарушила правилата за движение и по непредпазливост е причинила смъртта на пешеходеца.
На предходно заседание трябваше да се изслушат вещите лица, но член на експертната медицинска комисия по-рано е получил инсулт и с писмо уведомява съда, че не може да продължи участието си в процеса по здравословни причини. На негово място бе определено друго вещо лице. Всички лекари са от УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов".
На пострадалия са правени медицински изследвания на първи, трети и пети октомври. Човекът е имал учестено хрипащо дишане. При първоначалния преглед не са констатирани травматични увреждания на гръдния кош. Заради отслабеното дишане и по индиректни данни на сина на пострадалия е казано, че човекът вероятно има рак. Едва по-късно образната диагностика е показала 17 счупвания на ребрата. Основният въпрос е дали травмите са получени в резултат на катастрофата или са от по-стар период.
При престоя си в болнично заведение пострадалият се оплакал от болка в дясната гръдна половина. Експертите смятат, че не е възможно уврежданията на гръдния кош да са получени в следствие на натиск при поставяне на електродите за ЕКГ. Вещите лица са категорични, че има притискане между две твърди повърхности.
За следващото съдебно заседание на 3 юни 2026 г. трябва да бъде представена още една съдебно-медицинска експертиза.
Подсъдимата смята да дава обяснения след изслушване на всички страни.
Продължава делото за прегазен пешеходец в Кючука
Сергей Пройчев
преди 1 ч. и 5 мин.
Лелята го е помляла ама те били стали счупвания-айде да се стресне,че освен съда в Пловдив има и Господ-а той не прощава.
