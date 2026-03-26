Стабилност, растеж, инвестиции и напредък – около тези ключови думи се обединиха председателят на 51-ото Народно събрание Рая Назарян, кметът на Пловдив Костадин Димитров и основателят на "Тракия икономическа зона" Пламен Панчев по време на съвместно посещение в предприятия от зоната.
В рамките на обиколката те проведоха срещи с представители на български и чуждестранни компании, които развиват дейност в "Тракия икономическа зона". Инвеститорите подчертаха, че стабилната икономическа среда, предвидимите политики и последователният подход към бизнеса са сред основните фактори за разширяване на производствата и реализиране на нови инвестиции.
"Тракия икономическа зона" е ярък пример как последователната държавна политика и партньорството с бизнеса водят до реални резултати. В периодите на стабилно управление България успява да привлича стратегически инвеститори и да изгражда доверие. Представителите на бизнеса търсят стабилност и предвидимост – неща, които България успяваше да гарантира в годините на управление на ГЕРБ“, заяви Рая Назарян. По думите й Тракия икономическа зона е символ на това как България може да реализира своя икономически потенциал.
От своя страна кметът на Пловдив Костадин Димитров подчерта ролята на местната и държавната власт за развитието на региона.
"Пловдив и регионът се превърнаха в индустриалното сърце на страната и се утвърдиха като силен икономически център благодарение на ясна визия и целенасочени усилия. Когато има стабилност и последователност, както при правителствата на ГЕРБ, има инвестиции, работни места и перспектива за хората. Когато липсва – виждаме забавяне и несигурност“, отбеляза кметът на втория по големина град в България.
Основателят на зоната Пламен Панчев акцентира върху значението на предвидимостта за бизнеса.
"Инвеститорите оценяват не думи, а резултати и вземат решения на база сигурност и дългосрочна перспектива. В периодите на стабилност и ясно управление имаме разширяване, нови проекти и засилен интерес от световни компании. При политическа нестабилност и липса на последователност, процесите се забавят и се създава несигурност“, посочи Панчев.
По време на срещите бе отчетено, че "Тракия икономическа зона" продължава да се развива като един от водещите индустриални центрове в Югоизточна Европа, привличайки значителни международни инвестиции и създавайки хиляди работни места.
Рая Назарян и кметът Костадин Димитров разговаряха с инвеститори
