Район "Западен" с инициатива за безопасно и здравословно хранене

© В район "Западен“ се проведе информационно-обучителна среща и дискусия с участието на медицински специалисти, директори и персонал от детските ясли, детските градини и училищата. Основните теми бяха свързани с безопасността на храните, въвеждането на биопродукти в детското хранене и принципите на здравословното хранене съобразно действащите нормативни изисквания.



Събитието беше открито от кмета на района Тони Стойчева, която приветства участниците и подчерта, че осигуряването на здравословно и балансирано хранене за децата е сред основните приоритети на районната администрация.



В обучението взеха участие представители на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) и Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Пловдив. Те представиха актуални анализи и насоки за повишаване качеството на храненето в детските заведения.



Инж. Чалъмова от ОДБХ разясни процедурата по избор на доставчици на биопродукти, като акцентира, че те трябва да бъдат сертифицирани. Публичен регистър на одобрените фирми е достъпен за всички институции. Към момента в Пловдив има осем сертифицирани доставчици на биохрани.



Д-р Делчева от ОДБХ представи резултатите от регулярните проверки в детските градини и ясли в района, които показват добро общо състояние и само незначителни, своевременно отстраними забележки. Тя обърна внимание и на нормативната рамка, свързана с въвеждането на биопродукти в общественото хранене, като коментира Наредба № Н-1 от 23 юли 2024 г. за екологичните изисквания към определени продукти – предмет на обществени поръчки, както и Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти.



Най-често използваните биопродукти са плодове, зеленчуци, месо, риба, яйца, мляко и млечни изделия, произведени от сертифицирани български производители.



От страна на РЗИ участие взеха д-р Златанова и главен инспектор Идризова. Д-р Златанова представи положителен анализ на резултатите от извършените проверки и посещения в детските заведения, като подчерта, че не са установени съществени отклонения от изискванията и стандартите за здравословно хранене. Тя коментира и новата Наредба за здравословното хранене при учениците от 3 октомври 2025 г., отбелязвайки, че предизвикателство остава контролът върху продажбата на нездравословни храни около училищата и ограничените възможности за наблюдение на кетъринг услугите.



Срещата премина при активен интерес, открит диалог и обмен на добри практики между участниците, като потвърди последователната политика на район "Западен“ за подобряване качеството и безопасността на храненето в детските заведения.