Район "Западен" подарява на пловдивчани симфоничен концерт 

© Район "Западен"има удоволствието да покани жителите и гостите на града на специален концерт под открито небе "Симфония под звездите". Събитието ще се състои на 29 септември пред Братската могила. Входът е свободен, а началото е в 19:00 ч.



По повод Световния ден на музиката (1 октомври) на сцената ще излезе сборен камерен оркестър със солист Евгения Ралчева, които ще поведат публиката на едно емоционално пътешествие през красотата и силата на класическата музика. Тя ще се докосне до величието на класиката с нейната тържественост, лиричност, драматизъм и експресивност.



Програмата включва произведения на едни от най-значимите композитори: Марк-Антоан Шарпантие, Феликс Менделсон, Франц Шуберт, Волфганг Амадеус Моцарт, Пиетро Маскани, Бела Барток, Франц Лехар и Йохан Щраус.