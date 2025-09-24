ЗАРЕЖДАНЕ...
|Район "Западен" подарява на пловдивчани симфоничен концерт
По повод Световния ден на музиката (1 октомври) на сцената ще излезе сборен камерен оркестър със солист Евгения Ралчева, които ще поведат публиката на едно емоционално пътешествие през красотата и силата на класическата музика. Тя ще се докосне до величието на класиката с нейната тържественост, лиричност, драматизъм и експресивност.
Програмата включва произведения на едни от най-значимите композитори: Марк-Антоан Шарпантие, Феликс Менделсон, Франц Шуберт, Волфганг Амадеус Моцарт, Пиетро Маскани, Бела Барток, Франц Лехар и Йохан Щраус.
