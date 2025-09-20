ЗАРЕЖДАНЕ...
|Район "Южен" заблестя от чистота
Кметът на район "Южен" Атанас Кунчев благодари на всички, които се включиха в тази благородна инициатива.
Нека всеки ден бъдем отговорни и да пазим чисто около нас, призова г-н Кунчев.
