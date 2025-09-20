© виж галерията Служители на район "Южен“, техните семейства и граждани се включиха в кампанията "Да изчистим България заедно“. Те почистиха зоната около сградата на кметството, като за часове събраха близо 30 чувала с отпадъци.



Кметът на район "Южен" Атанас Кунчев благодари на всички, които се включиха в тази благородна инициатива.



Нека всеки ден бъдем отговорни и да пазим чисто около нас, призова г-н Кунчев.