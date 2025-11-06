ЗАРЕЖДАНЕ...
|Район "Южен" с нова придобивка
"Щастлив съм, че успяхме да реализираме пореден проект, насочен към здравето на хората от района. Изцяло нова площадка за фитнес на открито вече функционира между ул."Славееви гори" и ул."Никола Димков".
Комбинираното съоръжение е монтирано върху ударопоглъщаща настилка. Изградена е и алея, която свързва фитнеса с ул."Никола Димков".
Площадката дава възможност за много спортни занимания, с които всички желаещи могат да поддържат здравето и тонуса си."
