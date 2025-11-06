© виж галерията Откриха нова площадка за спорт на открито в "Кючук Париж". Новината съобщи кметът на район "Южен" Атанас Кунчев в официалната си страница във Фейсбук.



"Щастлив съм, че успяхме да реализираме пореден проект, насочен към здравето на хората от района. Изцяло нова площадка за фитнес на открито вече функционира между ул."Славееви гори" и ул."Никола Димков".



Комбинираното съоръжение е монтирано върху ударопоглъщаща настилка. Изградена е и алея, която свързва фитнеса с ул."Никола Димков".



Площадката дава възможност за много спортни занимания, с които всички желаещи могат да поддържат здравето и тонуса си."