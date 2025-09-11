Район "Тракия" приема най-големия урок по пътна безопасност в Пловдив

© Кметът на район "Тракия“ Георги Гатев ще е домакин на най-големия урок по пътна безопасност в Пловдив. Той ще се проведе на 14 септември, неделя, от 10 до 14 часа на паркинга пред зала "Колодрум“. Инициативата се организира от Район "Тракия“ – Община Пловдив, МКБППМН към Район "Тракия“, Сдружение "Ангели на пътя“ и любителската група "American cars and coffee Plovdiv".



В инициативата ще се включат представители на Сектор "Пътна полиция“, Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - гр. Пловдив, Български Червен кръст и Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата".



Присъстващите ще станат свидетели на обучения и демонстрации, ще има още практически игри за деца, осигурени са и награди за всички присъстващи на събитието.



"Пътната безопасност винаги е била основен приоритет за мен. Затова каня всички да дойдат пред "Колодрума“, за да се включат в тази прекрасна инициатива. Нека на старта на новата учебна година отново да припомним на децата ни основните правила за движение по пътищата, за да бъдат те в безопасност по улиците“, заяви кметът на район "Тракия“ Георги Гатев.