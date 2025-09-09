ИЗПРАТИ НОВИНА
Район "Тракия" и РЗИ Пловдив с кампания за издаване на електронни здравни досиета
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:30
По покана на кмета на "Тракия“ Георги Гатев, РЗИ – Пловдив ще презентира в района своята нова услуга – електронно здравно досие. Днес от 10:30 до 17:00 часа без прекъсване на всеки желаещ напълно безплатно ще бъде издадено електронно досие.

От услугата може да се възползва всеки, който разполага със смартфон. Експертите ще насочват и показват на желаещите как да изтеглят приложението еЗдраве, като условието е всеки, посетил приемната, да предостави актуални e-mail и телефонен номер. Електронно здравно досие ще се издава само лично, срещу удостоверяване с документ за самоличност. За момента няма възможност услугата да се предоставя на трети лица срещу пълномощно.

Приложението дава възможност да се проследява важна информация като здравните осигуровки, болнични престои, ваксинациите, кръводаряванията, издадените медицински рецепти, получените направления и други манипулации и прегледи на пациента. Родителите имат право да наблюдават статуса на децата си до навършване на пълнолетие, след което приложението автоматично се отделя към детето. Целта на мобилното приложение еЗдраве, разработено от Министерството на здравеопазването, е подобряване на достъпа на гражданите до здравната им информация и до услугите в сектора.

"Приканвам жителите на района да се възползват от възможността да си направят електронно здравно досие. Това ще повиши прозрачността и доверието в системата на здравеопазването и аз като кмет приветствам подобни инициативи“, заяви Георги Гатев.







