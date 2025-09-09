ЗАРЕЖДАНЕ...
|Район "Тракия" и РЗИ Пловдив с кампания за издаване на електронни здравни досиета
От услугата може да се възползва всеки, който разполага със смартфон. Експертите ще насочват и показват на желаещите как да изтеглят приложението еЗдраве, като условието е всеки, посетил приемната, да предостави актуални e-mail и телефонен номер. Електронно здравно досие ще се издава само лично, срещу удостоверяване с документ за самоличност. За момента няма възможност услугата да се предоставя на трети лица срещу пълномощно.
Приложението дава възможност да се проследява важна информация като здравните осигуровки, болнични престои, ваксинациите, кръводаряванията, издадените медицински рецепти, получените направления и други манипулации и прегледи на пациента. Родителите имат право да наблюдават статуса на децата си до навършване на пълнолетие, след което приложението автоматично се отделя към детето. Целта на мобилното приложение еЗдраве, разработено от Министерството на здравеопазването, е подобряване на достъпа на гражданите до здравната им информация и до услугите в сектора.
"Приканвам жителите на района да се възползват от възможността да си направят електронно здравно досие. Това ще повиши прозрачността и доверието в системата на здравеопазването и аз като кмет приветствам подобни инициативи“, заяви Георги Гатев.
