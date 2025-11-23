ЗАРЕЖДАНЕ...
|Район "Северен" в Пловдив се включва в национална инициатива
С радост споделяме, че Район "Северен" – Община Пловдив официално подкрепя кампанията, която тази година прераства в национална инициатива и ще донесе коледна магия на малките пациенти в Пловдив, София и Варна.
Училищата и детските градини на територията на район "Северен“ с огромен ентусиазъм ще се включват, като подготвят:
- ръчно изработени коледни картички
- подаръци за децата, които се лекуват в онкохематологичните отделения
Районният кмет и екипът на администрацията ще се включат в дейностите, като подкрепят малките добротворци. Защото когато деца даряват на деца, доброто става още по-силно. Официален пункт за дарения е в сградата на Район "Северен“ на адрес:
бул. "Цар Борис III Обединител“ 22А от 8.30 до 17.00 часа.
Срок за предаване на подаръците - 14.12.2025 г.
Всички желаещи могат да оставят своите коледни подаръци на пункта. Даренията ще бъдат събрани, подредени и лично предадени от екипа на Фондация "Вярвай“ и Дядо Коледа на децата в отделенията.
Благодарим на всички, които се включват и подкрепят инициативата!
Вашата добрина превръща малки жестове в големи чудеса. Заедно правим Коледата по-светла за децата, които се борят ежедневно.
