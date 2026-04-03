Район "Северен" стартира мащабна инициатива за подкрепа на личностното развитие на младите хора. С одобрен проект по Програма "Образование“ 2021 – 2027 г., администрацията отваря нови възможности за децата и учениците в района да развиват своя творчески и интелектуален потенциал. Проектът, озаглавен "Център за таланти – подкрепа за деца и ученици в район Северен", е на обща стойност 379 018,37 евро. Финансирането е осигурено по процедурата "Подкрепа за ученици с таланти", а предвиденият срок за изпълнение на всички дейности е 30 месеца, научи Plovdiv24.bg.

Основен акцент в проекта е изграждането на специализиран Център за таланти на територията на района. Новата структура ще се превърне в средище за иновации и творчество, предлагайки на децата:

-Занимания в сферата на изкуствата и културата;

-Спортни активности и инициативи;

-Обучения в актуалните STEM направления (наука, технологии, инженерство и математика);

-Интензивни курсове по чужди езици.

Основната мисия на инициативата е да създаде среда, в която всяко дете да получи необходимата подкрепа, за да открие и развие своите заложби. Проектът цели не само надграждане на знанията, но и насърчаване на децата да мечтаят смело и да вярват в собствения си успех.

С реализацията на този център район "Северен“ затвърждава ангажимента си към подобряване на образователната инфраструктура и социалната среда за подрастващите в Пловдив.

