|Район "Източен" стартира вдъхновяваща поредица от образователни концерти
В духа на културата и знанието децата бяха въведени в магията на класическата музика – от различните епохи и стилове до създателите на най-популярните музикални инструменти. Те научиха любопитни факти за гениите Бетовен, Моцарт, Бах и Шостакович, слушаха откъси от техни произведения и дори се включиха активно в музикалните игри.
Залата оживя, когато учениците запяха националния химн и "Одата на радостта“ – химна на Европейския съюз. А веселите музикални гатанки в стихотворна форма предизвикаха усмивки и бурни аплодисменти.
Урокът беше проведен от професионални музиканти – цигулар и пианист, които с ентусиазъм и артистичност успяха да запалят интереса на децата към класическото изкуство.
"Целта на този тип събития е да изградим по-висока обща и музикална култура у учениците и да покажем, че класическата музика развива естетическия вкус и интереса към музикалните инструменти свързани с нея“, сподели Емил Русинов - кмет на район "Източен“.
Занятието завърши с песни, усмивки и заслужени аплодисменти. Поредицата продължава в ОУ " Васил Левски " и НУ "П. Р. Славейков".
