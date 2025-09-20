ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Работата по две нови училища в Пловдив не спира
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:01Коментари (2)2211
© Plovdiv24.bg
Новата сграда на Математическата гимназия в момента се намира във втори етап на проектиране - идеен проект, това сподели заместник-кметът по образование Владимир Темелков след въпрос от гражданин в неговата Фейсбук страница.

Притеснена майка написа следното:

"Какво се случва с новата сграда на МГ "Академик Кирил Попов“? Нормално ли е сградата да се дели от 2 училища? В града де факто няма градски транспорт и децата в студ, дъжд и пек стоят по 30 мин на спирките и ако дойде малка автобус, е мисия невъзможна!"

От своя страна Темелков отговори:

"В момента са във втория етап на проектиране - идеен проект, където ще бъдат изяснени доста детайли и проектът ще може да бъде представен пред обществото. Работата там, както и по новата сграда на ОУ "Княз Александър I"не е спирала."

Преди дни кметът на община Пловдив Костадин Димитров сподели, че до края на годината се очаква администрацията да предостави на обществото информация за проектите на новите сгради на Математическата гимназия, СУ "Св. Патриарх Евтимий" и ОУ "Княз Александър I".

"За мен е важно като приоритет да стартира изграждането на Математическата гимназия, защото младите математици имат нужда от свой дом"







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Първо улицата за 20 милиона пред бъдещето МГ. Училището след това, ако останат пари. В района всичко е в строежи, та може и място да не остане.
0
 
 
Ехааа, втори етап а? Идеен проект, да бе да...тя е в идеен проект от 35 години...Май още толкоз ще седи във втори етап? Значи нищо не е свършено от последното и от пред последното и от пред пред проследното плюнчене по темата, иначе си усвояваме парите за стадионите и колко милки беше последния транш, към 50 лЕ? Там много бързо се преминава от 1...2...3...4..5..6....17 етап на усвояване БРЕ???
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Район "Южен" заблестя от чистота
14:04 / 20.09.2025
Голям успех за лекари от Пловдив, поставиха 3D принтирана изкуств...
12:54 / 20.09.2025
Маскиран открадна колело в центъра на Пловдив
12:42 / 20.09.2025
Отново затвориха пътя Старосел - Паничери заради пожар
11:16 / 20.09.2025
Пловдивски художници с изложба "Созопол на един дъх"
10:30 / 20.09.2025
"Алея на книгата" гостува в Пловдив!
09:41 / 20.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Димитър Рачков!
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
14:46 / 18.09.2025
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от много градове в страната
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от много градове в страната
20:56 / 19.09.2025
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
09:00 / 19.09.2025
Спряха производството на култов сапун в България
Спряха производството на култов сапун в България
22:28 / 18.09.2025
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
09:41 / 19.09.2025
В петък сутринта ще е много студено
В петък сутринта ще е много студено
12:36 / 18.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Войната в Украйна
Процедурата за избор на нов главен прокурор
Първа лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: