Работата по две нови училища в Пловдив не спира

© Plovdiv24.bg Новата сграда на Математическата гимназия в момента се намира във втори етап на проектиране - идеен проект, това сподели заместник-кметът по образование Владимир Темелков след въпрос от гражданин в неговата Фейсбук страница.



Притеснена майка написа следното:



"Какво се случва с новата сграда на МГ "Академик Кирил Попов“? Нормално ли е сградата да се дели от 2 училища? В града де факто няма градски транспорт и децата в студ, дъжд и пек стоят по 30 мин на спирките и ако дойде малка автобус, е мисия невъзможна!"



От своя страна Темелков отговори:



"В момента са във втория етап на проектиране - идеен проект, където ще бъдат изяснени доста детайли и проектът ще може да бъде представен пред обществото. Работата там, както и по новата сграда на ОУ "Княз Александър I"не е спирала."



Преди дни кметът на община Пловдив Костадин Димитров сподели, че до края на годината се очаква администрацията да предостави на обществото информация за проектите на новите сгради на Математическата гимназия, СУ "Св. Патриарх Евтимий" и ОУ "Княз Александър I".



"За мен е важно като приоритет да стартира изграждането на Математическата гимназия, защото младите математици имат нужда от свой дом"