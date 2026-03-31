Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:05 / 31.03.2026 15:05 / 31.03.2026

Във връзка с повишения риск от пожари и в изпълнение на заповед на министъра на околната среда и водите, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) изпрати предписания до кметовете на общините на територията на инспекцията за предприемане на превантивни действия.



Основната цел на мерките е предотвратяване възникването на пожари, ограничаване на тяхното разпространение и осигуряване на условия за своевременното им откриване и ефективно овладяване. Акцент е поставен както върху защитените територии, така и върху земеделските площи, крайпътните ивици и други рискови зони.



От местните власти се изисква да засилят контрола за недопускане на палежи на стърнища, слогове и суха растителност, както и да предприемат действия за информиране и ангажиране на всички отговорни страни – кметове на населени места, земеделски производители, кооперации и сдружения.



Важен елемент от превенцията е и информирането на гражданите за опасностите от възникване на пожари, категоричната забрана за палене на растителни отпадъци и предвидените санкции при нарушения.



РИОСВ – Пловдив ще осъществява последващ контрол за изпълнението на дадените предписания. При установяване на нарушения ще се търси отговорност от виновните лица, включително чрез налагане на административно-наказателни мерки.



Инспекцията апелира към всички граждани и земеделски стопани за отговорно поведение и спазване на нормативните изисквания с цел опазване на природата, човешкия живот и имуществото.