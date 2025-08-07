ЗАРЕЖДАНЕ...
|РИОСВ – Пловдив изследва детска играчка за опасни вещества
Резултатите от изследването показват, че в пластмасовите компоненти на куклата не са открити фталати, което означава, че играчката отговаря на изискванията на Приложение № 17 на европейския регламент REACH, който забранява или ограничава използването на определени опасни вещества в продукти, пуснати на пазара на ЕС.
Какво представляват фталатите и защо са опасни?
Фталатите се използват като пластификатори – вещества, които омекотяват пластмасата и я правят по-гъвкава. Те често се срещат в детски играчки, опаковки, бижута и други потребителски стоки. Част от тези вещества могат да нарушат хормоналната система, да повлияят негативно на развитието на децата и да бъдат токсични при продължително излагане. Именно поради тези рискове, тяхното съдържание в детски продукти е строго ограничено.
РИОСВ – Пловдив ежегодно извършва проверки и възлага лабораторни анализи на случаен принцип на различни детски играчки и аксесоари (включително детски бижута), за да провери дали предлаганите на пазара стоки са безопасни и съответстват на нормативните изисквания. Системният контрол е част от ангажимента на инспекцията за защита на потребителите, особено децата, от вредни вещества в ежедневни продукти.
