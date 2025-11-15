ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Първият полет от Братислава пристига днес на пловдивското летище
Събитието бележи поредна важна стъпка в утвърждаването на летище "Пловдив“ като регионален авиационен център и в разширяването на въздушната свързаност между България, Словакия и Европа.
Полетите ще се обслужват от авиокомпания Wizz Air.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 520
|предишна страница [ 1/87 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Доброро съществува в лицето на тези двама пловдивски полицаи
20:22 / 14.11.2025
Тежка издънка на шофьор на градски автобус в Пловдив, арестуван е...
17:11 / 14.11.2025
Министър Вълчев и кметът Димитров откриха обновеното общежитие на...
16:33 / 14.11.2025
Деца "осъдиха" мъж в Пловдив
16:22 / 14.11.2025
Сигнал за бомба доведе мъж до съда в Пловдив
16:13 / 14.11.2025
Зелена светлина за реализирането на важен за Пловдив и региона но...
14:04 / 14.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Емануела е свекърва мечта
12:50 / 13.11.2025
Честито на Мария Петрова!
08:38 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS