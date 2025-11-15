ИЗПРАТИ НОВИНА
Първият полет от Братислава пристига днес на пловдивското летище
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 06:00Коментари (0)111
©
Кметът на Пловдив Костадин Димитров, заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов, кметовете на общини от Фонда за развитие на летище Пловдив и други официални лица днес ще присъстват на церемонията по посрещане на летище "Пловдив“ на първия полет от редовната авиолиния до Братислава.

Събитието бележи поредна важна стъпка в утвърждаването на летище "Пловдив“ като регионален авиационен център и в разширяването на въздушната свързаност между България, Словакия и Европа.

Полетите ще се обслужват от авиокомпания Wizz Air.


