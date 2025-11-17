© Plovdiv24.bg Първата за сезона мъгла в Пловдив е факт тази сутрин, предава Plovdiv24.bg. Температурата на въздуха в момента е 5 градуса, като се очаква да достигне до 15 по-късно през деня.



Днес над страната ще има значителна висока облачност. В Дунавската равнина на много места през целия ден ще остане мъгливо и почти тихо. До обяд мъгливо ще е и в южната половина от страната. Около и след обяд вятърът ще се ориентира от от юг-югозапад и ще е умерен, на север от планините и в източните райони и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в Дунавската равнина в местата с по-трайна мъгла - между 8° и 13°, за София – около 17°.



Над планините ще има значителна висока и средна облачност. Ще духа силен до бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 11°.



По Черноморието преди обяд на места ще има намалена видимост и мъгла. Ще има разкъсана висока облачност. Около и след обяд вятърът ще се ориентира от юг-югозапад, ще е умерен и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.