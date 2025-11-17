ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Първата за сезона мъгла в Пловдив е факт
Днес над страната ще има значителна висока облачност. В Дунавската равнина на много места през целия ден ще остане мъгливо и почти тихо. До обяд мъгливо ще е и в южната половина от страната. Около и след обяд вятърът ще се ориентира от от юг-югозапад и ще е умерен, на север от планините и в източните райони и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в Дунавската равнина в местата с по-трайна мъгла - между 8° и 13°, за София – около 17°.
Над планините ще има значителна висока и средна облачност. Ще духа силен до бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 11°.
По Черноморието преди обяд на места ще има намалена видимост и мъгла. Ще има разкъсана висока облачност. Около и след обяд вятърът ще се ориентира от юг-югозапад, ще е умерен и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Блокиран е един от входовете на Пловдив
19:41 / 16.11.2025
Ето ги новите цени на такситата в Пловдив от 17 ноември
19:34 / 16.11.2025
В Пловдив показват очила, които имитират как алкохолът влияе на ш...
18:35 / 16.11.2025
Краят за старите печки на дърва и въглища в Пловдив наближава, до...
16:12 / 16.11.2025
Община Пловдив организира кампания за разделно събиране на отрабо...
15:55 / 16.11.2025
Граждани за проточилия се ремонт на "Брезовско шосе": Изпочупихме...
17:15 / 16.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS