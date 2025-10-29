Първата китайска индустриална инвестиция у нас е факт, днес я откриват край Пловдив

© iStock Днес край Пловдив официално ще бъде открит новият завод за автомобилни части на китайската компания "Шанхай Юнисон алуминиеви продукти“. Той е разположен в "Тракия икономическа зона“ – индустриална зона "Марица", село Радиново.



Проектът "ЗиЕс Юръп“ се определя като първата китайска индустриална инвестиция в България. Заводът ще произвежда алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия. В него се разкриват 100 нови работни места.



Към момента е изградена и въведена в експлоатация производствена сграда на площ от 12 декара, като в нея са вложени 18,7 милиона лева. В процес на изграждане върху 10 декара е и втора производствена сграда, като цялата площ на завода ще заема 35 декара.



Заводът е оборудван с най-съвременни производствени линии за алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия.