|Първата китайска индустриална инвестиция у нас е факт, днес я откриват край Пловдив
Проектът "ЗиЕс Юръп“ се определя като първата китайска индустриална инвестиция в България. Заводът ще произвежда алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия. В него се разкриват 100 нови работни места.
Към момента е изградена и въведена в експлоатация производствена сграда на площ от 12 декара, като в нея са вложени 18,7 милиона лева. В процес на изграждане върху 10 декара е и втора производствена сграда, като цялата площ на завода ще заема 35 декара.
Заводът е оборудван с най-съвременни производствени линии за алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия.
