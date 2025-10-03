Пълна с вода тръба на Южния обходен колектор наводни част от "Южен"

© Plovdiv24.bg Пълна с вода тръба на Южния обходен колектор наводни участък в район "Южен“. Отсечката от кръстовището на "Кукленско шосе" и ул. "Индустриална“ до кръстовището на ул. "Александър Стамболийски“ и ул. "Братя Бъкстон“ е отцепена, а преминаването е забранено.



Кметът на Пловдив Костадин Димитров, кметът на район "Южен“ Атанас Кунчев, директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив /РДПБЗН/ ст. комисар Васил Димов, представители на ВиК и фирмата изпълнител на проекта за Южния обходен колектор бяха на мястото снощи до късно вечерта, за да решат какви мерки да предприемат. Екипи на РДПБЗН – Пловдив, на ДФ "Пловдив 112“ и на "Гражданска защита“ цяла нощ са изпомпвали водата.



От администрацията на район "Южен“ са подадени многократни сигнали още преди месец, че пълната с вода тръба ще наводни улиците при пороен дъжд, а от фирмата изпълнител на проекта ДЗЗД "Екопроект“ са обещали да решат проблема.



Последното предупреждение за риск от наводнение е отправено на срещата миналата седмица. Тогава от ДЗЗД "Екопроект“ за пореден път са декларирали, че ще вземат мерки. На срещата миналата вечер те са поели ангажимент днес да сложат помпи, за да изпомпват водата от колектора, съобщиха от община Пловдив.