ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Провали се опитът за сваляне на председателя на ОбС "Родопи"
Свалянето на Маринов е поискано от 11 общински съветници, които са 1/3 от целия състав на Общинския съвет. В залата присъстваха 12 от общо 29 съветници. Отсъстващите са подали уведомления, че няма да присъстват.
Припомняме, че предложението за извънредна сесия е внесено във вторник и, съгласно закона, в рамките на 24 часа е организирано провеждането й. В проекта на дневен ред е включена една единствена точка - искане относно предсрочно освобождаване на председателя на Общински съвет "Родопи" - Пловдив.
Един от мотивите е кражбата на вода в обект на фирма "Агро ЕРГ" ЕООД, която документално се води на майката на Владимир Маринов - Калинка Маринова, намиращ се в село Бойково. При проверка на терен инспектори от ВиК установяват така наречения "байпас" на водомера и налагат санкция на фирмата, като й е начислена вода за година назад на стойност 6341.33 лева.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Локали предлагат наркотици на петокласници в Пловдив?
12:41 / 08.10.2025
Деребей сложи на улица в Пловдив гуми с излят в тях бетон и цимен...
12:07 / 08.10.2025
Бизнесмен, системен нарушител, огради улица в сърцето на Пловдив
11:58 / 08.10.2025
МВР Пловдив се похвали
11:00 / 08.10.2025
Дърво се стовари в Пловдив, счупи пейка
10:13 / 08.10.2025
Ученици от Пловдив признаха за припадъци след прием на енергийни ...
09:56 / 08.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Диляна Попова се сдоби с богат милиардер
09:02 / 07.10.2025
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS