Провали се опитът за сваляне на председателя на ОбС "Родопи"

© Опитът за предсрочното отстраняването на председателя на Общински съвет "Родопи" Владимир Маринов се провали заради липсата на кворум, предава Plovdiv24.bg.



Свалянето на Маринов е поискано от 11 общински съветници, които са 1/3 от целия състав на Общинския съвет. В залата присъстваха 12 от общо 29 съветници. Отсъстващите са подали уведомления, че няма да присъстват.



Припомняме, че предложението за извънредна сесия е внесено във вторник и, съгласно закона, в рамките на 24 часа е организирано провеждането й. В проекта на дневен ред е включена една единствена точка - искане относно предсрочно освобождаване на председателя на Общински съвет "Родопи" - Пловдив.



Един от мотивите е кражбата на вода в обект на фирма "Агро ЕРГ" ЕООД, която документално се води на майката на Владимир Маринов - Калинка Маринова, намиращ се в село Бойково. При проверка на терен инспектори от ВиК установяват така наречения "байпас" на водомера и налагат санкция на фирмата, като й е начислена вода за година назад на стойност 6341.33 лева.