ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Хванаха семейството на Владимир Маринов да краде вода
В обект на фирма "Агро ЕРГ" ЕООД, която документално се води на майката на зам.-кмета Калинка Маринова, намиращ се в село Бойково, е установен така нареченият "байпас" на водомера. Отклонение преди водомера, което е служило за консумация за вода. Фирмата е санкционирана, като й е начислена вода за година назад на стойност 6341.33 лева.
Владимир Маринов е бивш народен представител от БСП, като в момента се изживява като яростен противник на ЕС и защитник на Владимир Путин и политиката, която води.
Интересното е, че няколко дни след като бе констатирана кражбата, Владимир Маринов се опита да използва трибуната си на заместник-кмет и да подеме кампания срещу ръководството на ВиК-Пловдив.
Медията ни разполага с документи, свидетелстващи за измамата. Въпреки това самият Маринов отрече очевидната истина:
- Г-н Маринов, търся ви от Plovdiv24.bg по деликатен въпрос.
- Да, слушам.
- Получихме информация, че фирма, с която вие сте свързан - "Агро ерг" ЕООД, е била хваната в кражба на вода. Вярно ли е?
- Не.
- А фирмата ваша ли е?
- Не.
- А на майка ви ли е?
- Нямам фирми по закон на мое име.
- Не е ли на майка ви тази фирма?
- Даже не знам за какво ми говорите, честно. Аз съм извън страната в момента. По принцип, за първи път чувам такова нещо.
- Фирмата е била санкционирана, понеже при физическа проверка в село Бойково е намерен байпас преди водомера.
- Няма такова нещо. Нямам идея за какво става въпрос, но няма как да се е случило това, защото няма кой да го направи просто.
- А тази фирма - "Агро ерг" ЕООД, не ви е позната, така ли?
- Аз съм я създавал през 2004 г. тази фирма. Как да не ми е позната.
- И не е санкционирана?
- Не. Не знам кой ви е дал такава информация.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
БОТЕВЪ ПЛОВДИВ
Сподели какво ново....
преди 21 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Регионални новини:
Директорката на градината, в която е работила убитата жена: Беше ...
14:24 / 18.08.2025
Жената на полицай към ОДМВР Пловдив открита мъртва в банята със з...
13:07 / 18.08.2025
Гори сметището в Шишманци
08:07 / 18.08.2025
Черен четвъртък! Мъж загина край Пловдив, отбиват колите през пол...
17:10 / 14.08.2025
Жена пострада след верижна катастрофа до Пловдив
11:36 / 14.08.2025
Затварят главния път на пловдивско село заради ремонт
21:09 / 12.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS