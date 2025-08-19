Хванаха семейството на Владимир Маринов да краде вода

© Plovdiv24.bg Семейството на председателя на Общинския съвет на община "Родопи" Владимир Маринов е било хванато да краде вода, научи Plovdiv24.bg.



В обект на фирма "Агро ЕРГ" ЕООД, която документално се води на майката на зам.-кмета Калинка Маринова, намиращ се в село Бойково, е установен така нареченият "байпас" на водомера. Отклонение преди водомера, което е служило за консумация за вода. Фирмата е санкционирана, като й е начислена вода за година назад на стойност 6341.33 лева.



Владимир Маринов е бивш народен представител от БСП, като в момента се изживява като яростен противник на ЕС и защитник на Владимир Путин и политиката, която води.



Интересното е, че няколко дни след като бе констатирана кражбата, Владимир Маринов се опита да използва трибуната си на заместник-кмет и да подеме кампания срещу ръководството на ВиК-Пловдив.



Медията ни разполага с документи, свидетелстващи за измамата. Въпреки това самият Маринов отрече очевидната истина:



- Г-н Маринов, търся ви от Plovdiv24.bg по деликатен въпрос.



- Да, слушам.



- Получихме информация, че фирма, с която вие сте свързан - "Агро ерг" ЕООД, е била хваната в кражба на вода. Вярно ли е?



- Не.



- А фирмата ваша ли е?



- Не.



- А на майка ви ли е?



- Нямам фирми по закон на мое име.



- Не е ли на майка ви тази фирма?



- Даже не знам за какво ми говорите, честно. Аз съм извън страната в момента. По принцип, за първи път чувам такова нещо.



- Фирмата е била санкционирана, понеже при физическа проверка в село Бойково е намерен байпас преди водомера.



- Няма такова нещо. Нямам идея за какво става въпрос, но няма как да се е случило това, защото няма кой да го направи просто.



- А тази фирма - "Агро ерг" ЕООД, не ви е позната, така ли?



- Аз съм я създавал през 2004 г. тази фирма. Как да не ми е позната.



- И не е санкционирана?



- Не. Не знам кой ви е дал такава информация.