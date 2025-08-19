ИЗПРАТИ НОВИНА
Хванаха семейството на Владимир Маринов да краде вода
Автор: Георги Кирилов 15:37Коментари (1)3996
© Plovdiv24.bg
Семейството на председателя на Общинския съвет на община "Родопи" Владимир Маринов е било хванато да краде вода, научи Plovdiv24.bg.

В обект на фирма "Агро ЕРГ" ЕООД, която документално се води на майката на зам.-кмета Калинка Маринова, намиращ се в село Бойково, е установен така нареченият "байпас" на водомера. Отклонение преди водомера, което е служило за консумация за вода. Фирмата е санкционирана, като й е начислена вода за година назад на стойност 6341.33 лева.

Владимир Маринов е бивш народен представител от БСП, като в момента се изживява като яростен противник на ЕС и защитник на Владимир Путин и политиката, която води.

Интересното е, че няколко дни след като бе констатирана кражбата, Владимир Маринов се опита да използва трибуната си на заместник-кмет и да подеме кампания срещу ръководството на ВиК-Пловдив.

Медията ни разполага с документи, свидетелстващи за измамата. Въпреки това самият Маринов отрече очевидната истина:

- Г-н Маринов, търся ви от Plovdiv24.bg по деликатен въпрос.

- Да, слушам.

- Получихме информация, че фирма, с която вие сте свързан - "Агро ерг" ЕООД, е била хваната в кражба на вода. Вярно ли е?

- Не. 

- А фирмата ваша ли е?

- Не.

- А на майка ви ли е?

- Нямам фирми по закон на мое име. 

- Не е ли на майка ви тази фирма?

- Даже не знам за какво ми говорите, честно. Аз съм извън страната в момента. По принцип, за първи път чувам такова нещо. 

- Фирмата е била санкционирана, понеже при физическа проверка в село Бойково е намерен байпас преди водомера. 

- Няма такова нещо. Нямам идея за какво става въпрос, но няма как да се е случило това, защото няма кой да го направи просто.

- А тази фирма - "Агро ерг" ЕООД, не ви е позната, така ли?

- Аз съм я създавал през 2004 г. тази фирма. Как да не ми е позната. 

- И не е санкционирана?

- Не. Не знам кой ви е дал такава информация.







БОТЕВЪ ПЛОВДИВ
