Ексклузивно: Свикват извънредна сесия за отстраняване на председателя на ОбС "Родопи"

© Plovdiv24.bg Общинският съвет на община "Родопи" ще обсъжда отстраняването на председателя Владимир Маринов на извънредно заседание в сряда, 8 октомври, научи Plovdiv24.bg.



Сесията се свиква по искане на група общински съветници. В проекта на дневен ред има една единствена точка - искане относно предсрочно освобождаване на председателя на Общински съвет "Родопи" - Пловдив.



Сред мотивите е кражбата на вода, за което единствен Plovdiv24.bg писа.



В обект на фирма "Агро ЕРГ" ЕООД, която документално се води на майката на Владимир Маринов - Калинка Маринова, намиращ се в село Бойково, е установен така нареченият "байпас" на водомера. Отклонението преди водомера е служило за неначисляването на реалната консумация за вода. Фирмата е санкционирана, като й е начислена вода за година назад на стойност 6341.33 лева.



Няколко дни след като е констатирана кражбата, Владимир Маринов се опита да използва трибуната си на високопоставен служител и да подеме кампания срещу ръководството на ВиК-Пловдив. Самият той в интервю за медията ни отрече за констатацията на ВиК и наложената санкция.