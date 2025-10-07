ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Ексклузивно: Свикват извънредна сесия за отстраняване на председателя на ОбС "Родопи"
Сесията се свиква по искане на група общински съветници. В проекта на дневен ред има една единствена точка - искане относно предсрочно освобождаване на председателя на Общински съвет "Родопи" - Пловдив.
Сред мотивите е кражбата на вода, за което единствен Plovdiv24.bg писа.
В обект на фирма "Агро ЕРГ" ЕООД, която документално се води на майката на Владимир Маринов - Калинка Маринова, намиращ се в село Бойково, е установен така нареченият "байпас" на водомера. Отклонението преди водомера е служило за неначисляването на реалната консумация за вода. Фирмата е санкционирана, като й е начислена вода за година назад на стойност 6341.33 лева.
Няколко дни след като е констатирана кражбата, Владимир Маринов се опита да използва трибуната си на високопоставен служител и да подеме кампания срещу ръководството на ВиК-Пловдив. Самият той в интервю за медията ни отрече за констатацията на ВиК и наложената санкция.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
"Мерцедес" се заби в стълб в Пловдив
16:07 / 07.10.2025
Министър Вълчев: Очевидно трябва да говорим с митрополит Николай
16:14 / 07.10.2025
Огромно дърво се стовари на пътя в центъра на Пловдив, смаза кола...
15:47 / 07.10.2025
Просветният министър откри обновеното студентско общежитие "Чайка...
15:42 / 07.10.2025
Мъж почина след сбиване в Пловдив
16:32 / 07.10.2025
Кола се удари в стълб, прекъсна електрозахранването на 11 лампи
14:29 / 07.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS