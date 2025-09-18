ИЗПРАТИ НОВИНА
Променят закон заради претоварени камиони по пътищата
Автор: Цвети Тончева 15:45
©
Всеки от нас е приел пътната безопасност като своя кауза, работи за нея и се бори за това по начините, по които му позволява системата и функциите, които изпълнява към днешна дата. Това каза Димитър Недялков, зам.-министър на транспорта и съобщенията по време на Единадесетата национална конференция на тема "Безопасна пътна инфраструктура“, която се провежда в "Гранд Хотел Пловдив", предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Събитието е най-авторитетният форум, свързан с пътната инфраструктура и безопасността на движението по пътищата, и се организира от Българска браншова асоциация "Пътна безопасност“.

Недялков отбеляза, че Министерството на транспорта и съобщенията работи вече по няколко важни промени, съвместно с МРРБ и АПИ, както и БГ ТОЛ. 

"Успяхме да пуснем в действие системата на БГ ТОЛ, която измерва камионите в движение и тяхната претовареност. Това е един от основните проблеми на пътя, тъй като станаха много катастрофи с претоварени тежкотоварни камиони", посочи Димитър Недялков.

Друго нещо, върху което работи министерството, е свързано с промени в Закона за движение по пътищата. Всяко едно пътнотранспортно средство да се регистрира още в точката на товарене и ако се установи претоварване, няма да може да тръгне да се движи, тъй като това са рискове и предпоставка за произшествия, както и за увреждане на пътната инфраструктура.

"Унифицирали сме този проблем и се борим да го минимизираме", посочи Недялков. Другият проблем е свързан с шофьорите, които трябва да са добре подготвени.

"Вече работи джипиес проследяване на обучението на шофьорите, за да сме сигурни, че те са преминали необходимите часове на обучение и са получили знанията, които трябва. Твърдо вярвам, че с това, което правим и с общи усилия ще съумеем да преборим травматизма и нещата ще се случват по правилния начин", каза още зам.- министър Димитър Недялков.








