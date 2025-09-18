ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Променят закон заради претоварени камиони по пътищата
Събитието е най-авторитетният форум, свързан с пътната инфраструктура и безопасността на движението по пътищата, и се организира от Българска браншова асоциация "Пътна безопасност“.
Недялков отбеляза, че Министерството на транспорта и съобщенията работи вече по няколко важни промени, съвместно с МРРБ и АПИ, както и БГ ТОЛ.
"Успяхме да пуснем в действие системата на БГ ТОЛ, която измерва камионите в движение и тяхната претовареност. Това е един от основните проблеми на пътя, тъй като станаха много катастрофи с претоварени тежкотоварни камиони", посочи Димитър Недялков.
Друго нещо, върху което работи министерството, е свързано с промени в Закона за движение по пътищата. Всяко едно пътнотранспортно средство да се регистрира още в точката на товарене и ако се установи претоварване, няма да може да тръгне да се движи, тъй като това са рискове и предпоставка за произшествия, както и за увреждане на пътната инфраструктура.
"Унифицирали сме този проблем и се борим да го минимизираме", посочи Недялков. Другият проблем е свързан с шофьорите, които трябва да са добре подготвени.
"Вече работи джипиес проследяване на обучението на шофьорите, за да сме сигурни, че те са преминали необходимите часове на обучение и са получили знанията, които трябва. Твърдо вярвам, че с това, което правим и с общи усилия ще съумеем да преборим травматизма и нещата ще се случват по правилния начин", каза още зам.- министър Димитър Недялков.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Гласуваха забрана за движение на стари автомобили в центъра на Пл...
13:49 / 18.09.2025
Гласуваха 300 000 лева за обследване на дърветата в Пловдив
12:17 / 18.09.2025
Николай Гюров: Костадин Димитров ще остане в историята като кмета...
11:06 / 18.09.2025
Поискаха оставката на Иван Стоянов, нарекоха го некомпетентен
10:15 / 18.09.2025
"Имитация на дейност и самодоволство": Атакуваха управлението на ...
09:35 / 18.09.2025
Отложиха делото срещу Рангел Бизюрев
09:44 / 18.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България вдигна МиГ-29, а Румъния, F-16
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS